Green Hell VR : le jeu de survie dévoile des images de son portage sur Oculus Quest

L'adaptation du jeu de survie du studio Creepy Jar en réalité virtuelle n'est plus un secret de polichinelle. Annoncé à destination de nos machines de bureau pour le troisième trimestre 2021, Green Hell VR profitera aussi d'une version Oculus Quest pour le quatrième trimestre. Ce n'est donc pas une nouveauté si ce n'est qu'aucune image de la version pour nos casques autonome n'avait encore fuité.

C'est via Reddit que l'information est tombée. Un internaute a pu mettre la main sur l'un des posts du Discord des développeurs. Une des développeuses, en l'occurrence, partage deux images tirées de la version Oculus Quest. Nous ne découvrons ici pas grand-chose si ce n'est le rendu que pourrait avoir le jeu nativement. Loin de son homologue sur PC VR, il n'en reste pas moins travaillé pour retranscrire l'atmosphère dense et oppressante de la jungle avec ses jeux d'ombres et de lumières. Cependant, il est précisé que les images partagées ont été prises sur l'Oculus Quest 1 et qu'elles ne sont pas forcément représentatives du produit final.

Le studio Incuvo, en charge du portage de la version VR, affirme aujourd'hui en être à un stade beaucoup plus avancé et travailler activement sur les textures. De quoi en espérer davantage, notamment grâce à la puissance accrue de l'Oculus Quest 2.







