Green Hell : gros succès pour le jeu de survie

Creepy Jar a lancé en 2019 Green Hell, un jeu de survie dans la jungle amazonienne qui a vite séduit les joueurs sur PC. Depuis, le titre a été porté sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, il a même eu droit à une déclinaison en réalité virtuelle avec Green Hell VR sur PC, Meta Quest et PSVR 2.

Le titre est discret, mais cela ne l'empêche pas de rencontrer un vrai succès commercial. Ceepy Jar annonce que Green Hell s'est vendu à plus de six millions d'exemplaires « sur PC, PlayStation et Xbox ». Oui, cela ne prend même pas en compte les ventes sur Switch si les exemplaires de Green Hell VR écoulés, autant dire que le succès est énorme.

Pour rappel, des portages PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont dans les tuyaux depuis plusieurs années, ils devraient débarquer dans le courant de 2024, mais cela marquera la fin des mises à jour pour les versions PS4 et Xbox One... Si vous ne connaissez pas le jeu, Green Hell est disponible contre 18,98 € sur Gamesplanet.