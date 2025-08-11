Mortal Kombat 1 : un nouveau chiffre de ventes dévoilé, c'est moins bien que MK 11

Mortal Kombat 1 a bientôt deux ans





Dans un mois, Mortal Kombat 1 fêtera son deuxième anniversaire. Si quelques fans attendent avec impatience la sortie du film Mortal Kombat 2 au cinéma, qui mettra en scène Karl Urban dans le rôle de Johnny Cage, le jeu de combat de NetherRealm Studios était présent à l'EVO 2025 pour une MK1 Pro Kompetition remportée par SonicFox. Mais Ed Boon a pris la parole sur X/Twitter pour faire d'autres annonces.

Un nouveau chiffre de ventes pour Mortal Kombat 1





Comme l'annonce le directeur de la franchise, Mortal Kombat 1 s'est écoulé à 6,2 millions d'exemplaires sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1. Si le chiffre peut paraître élevé, rappelons que Mortal Kombat 11 comptait 12 millions de ventes, un peu plus de deux ans après sa sortie (un chiffre qui a grimpé à 15 millions depuis). Clairement, ce nouvel opus est à la traîne, mais c'est toujours mieux que Street Fighter 6 et ses cinq millions de ventes, là encore en deux ans environ.

Un patch et des sondages





Les développeurs ne vont pas lâcher l'affaire et Ed Boon assure qu'il veut faire de Mortal Kombat 1 « notre jeu le plus équilibré ». Un patch allant dans ce sens vient d'ailleurs d'être publié, tous les changements sont à retrouver ici. Enfin, le concepteur de la licence demande aux fans quels sont les quatre personnages qui ont, selon eux, le plus ou le moins besoin d'être buffés. Ed Boon interroge enfin la communauté pour savoir quelle serait la meilleure façon de rajouter des combattants additionnels. Mortal Kombat 11 avait eux droit à 12 personnages dans trois Kombat Packs (6+3+3), tandis que Mortal Kombat 1 a déjà eu 12 personnages dans deux DLC (6+6). Visiblement, la majorité des joueurs (54,6 %) préfère ce format de distribution.

Vous pouvez retrouver Mortal Kombat 1 à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.