Mortal Kombat fête ses 30 ans avec des chiffres et une vidéo commémorative

La franchise Mortal Kombat a vu le jour le 8 octobre 1992 sur bornes d'arcade, elle célèbre donc aujourd'hui même son 30e anniversaire. Ed Boon et NetherRealm Studios ont beaucoup de bougies à souffler, mais l'équipe profite de l'évènement pour partager une vidéo commémorative, entre tradition et modernité :

Warner Bros. Games, éditeur de la franchise, en profite pour préciser que Mortal Kombat a engendré plus d'un milliard de dollars de revenus depuis ses débuts, avec 79 millions de copies vendues, dont 15 millions rien que pour Mortal Kombat 11, dernier opus en date. Le jeu gratuit Mortal Kombat Mobile a quant à lui été téléchargé plus de 150 millions de fois sur iOS et Android. Et, non, les studios ne présentent pas aujourd'hui le prochain volet, même s'il est apparemment en développement depuis un moment d'après des bruits de couloir. L'équipe préfère parler du passé avec une vidéo commémorative mélangeant des images de gameplay des jeux vidéo et des extraits des films, live ou d'animation, il faut dire que la licence a été exploitée dans de nombreux médias et ce n'est pas terminé.

Les fans pourront en effet découvrir prochainement Mortal Kombat Legends: Snow Blind, un film d'animation dans la lignée de Scorpion’s Revenge et Battle of the Realms, tandis qu'au cinéma, c'est une suite du film live-action de 2021 qui est en cours de production, avec le scénariste de Moon Knight à l'écriture. Vous pouvez retrouver Mortal Kombat 11 à 42,49 € sur Gamesplanet.