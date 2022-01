CINEMA : Mortal Kombat 2, une suite annoncée avec le scénariste de Moon Knight

Le film live Mortal Kombat de 2021 n'aura pas marqué les esprits, il n'y avait pas grand-chose à sauver entre le scénario de Greg Russo et la mise en scène de Simon McQuoid. L'histoire suivait pour rappel Cole Young et d'autres combattants recrutés par Raiden pour affronter les forces de l'Outre Monde.

Difficile de savoir si Mortal Kombat a été un succès commercial, le film est sorti essentiellement sur la plateforme de SVoD HBO Max de Warner Bros. et dans quelques salles de cinéma outre-Atlantique. Pourtant, une suite vient d'être officialisée, comme le rapporte Deadline. New Line Cinema va produire ce Mortal Kombat 2, avec cette fois Jeremy Slater à l'écriture du scénario. Il a récemment scénarisé la série Moon Light de Marvel avec Oscar Isaac, Ethan Hawke et le regretté Gaspard Ulliel, qui sera diffusé sur Disney+ en mars prochain. Jeremy Slater a sinon à son actif les scénarios du film Les 4 Fantastiques de 2015 et du Death Note de Netflix... Il est également créateur des séries L'Exorciste et Umbrella Academy.

Il faut pour le moment se contenter de ces informations concernant Mortal Kombat 2. Vous pouvez retrouver les trois films Mortal Kombat déjà existants à 15 € sur Amazon.

