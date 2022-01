DISNEY+ : Moon Knight embrasse le chaos dans une folle première bande-annonce, une date pour le début de diffusion

La prochaine série du MCU qui débarquera sur Disney+ et succédera à WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki, What If...? et Hawkeye, ce sera Moon Knight, avec dans le rôle-titre Oscar Isaac (Star Wars, Dune...). Il nous avait été promis la diffusion d'une première bande-annonce cette nuit dans le cadre du NFL Super Wild Card et vous pouvez la retrouver ci-dessous en anglais ou français. Elle donne clairement le ton et pourrait sans souci passer pour celle d'un long-métrage tant la qualité semble être au rendez-vous, jugez par vous-même :

Bande-annonce VOSTFR

C'est donc sur fond d'un remix de Day 'n' Night de Kid Cudi collant parfaitement à l'action se déroulant à l'écran et à la thématique de la série que nous découvrons le protagoniste Steven Grant, un employé de musée qui a de sacrés troubles du sommeil au point de s'enchaîner à son lit et de ne plus distinguer le rêve de la réalité, étant sujet à des visions lui faisant notamment voir le Moon Knight. Eh oui, car à cela s'ajoute un trouble dissociatif de l'identité et donc son autre alias Marc Spector, promettant quelques scènes de folie dans tous les sens du terme. Notons également la présence au casting comme prévu d'Ethan Hawke, qui incarnera visiblement Arthur Harrow, dépeint ici tel le gourou d'une secte.

Bande-annonce VF

Pour terminer, nous apprenons donc que Moon Knight sera diffusé à partir du mercredi 30 mars 2022 sur Disney+ pour à nouveau six épisodes, qui promettent donc d'être intenses. Vous pouvez vous abonner au service pour 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.