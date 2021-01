DISNEY+ : Loki, Falcon et le Soldat de l'Hiver, She-Hulk et Moon Knight, le format et la durée des séries Marvel précisés

C'est cette semaine que Disney+ lance son grand plan de séries connectées au Marvel Cinematic Universe avec 2 épisodes de WandaVision, centré sur Vision et La Sorcière Rouge. Le feuilleton débutera avec 3 chapitres d'environ 30 minutes, rappelant le format des sitcoms parodiées par le projet, suivis par 6 autres plus longs qui annoncent déjà plus de liberté dans le ton et la narration. Mais qu'en sera-t-il pour les futures séries du genre ? Kevin Feige a parlé format et durée chez Collider cette semaine.

Ainsi, si Falcon et le Soldat de l'Hiver avait un temps été imaginé en 10 épisodes d'environ 30 minutes, il prendra au final la forme de 6 épisodes de 40 à 50 minutes, un format également adopté par Loki et Moon Knight. En revanche, She-Hulk se déclinera en 10 épisodes de 30 minutes environ, même si la durée pourra grandement varier. Pour ce qui est de What If...?, Ms. Marvel, Hawkeye et la seconde vague présentée le mois dernier, aucune information n'a été donnée.



Nous envisageons de les développer sous la forme de 6 épisodes d'une heure ou de 9 ou 10 épisodes d'une demi-heure. Ainsi, WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver ont commencé de cette façon, en format 30 minutes, mais parce que c'est du streaming, c'est Disney+, les règles se sont estompées au fil du temps. [Pour WandaVision] certains peuvent durer 23 minutes. Certains peuvent être beaucoup plus longs que cela. Mais She-Hulk, par exemple, est en cours de développement en 10 épisodes de 30 minutes. Certains seront plus longs et d'autres plus courts. Loki et Falcon et le Soldat de l'Hiver sont développés en 6 épisodes de 40 à 50 minutes.

La première saison de WandaVision va donc se terminer le 5 mars, à temps pour laisser démarrer Falcon et le Soldat de l'Hiver le 19 mars, qui durera jusqu'au 23 avril. Suivra alors une petite pause avant que Loki ne reprenne la relève en mai. Et qui sait, peut-être que si le succès est au rendez-vous, toutes ces mini-séries auront droit à des suites à l'avenir... D'ici là, vous pouvez retrouver les films du MCU en Blu-ray sur Amazon.fr.

