DISNEY+ : des séries Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars, I Am Groot et un épisode spécial des Gardiens de la Galaxie annoncés

Vous reprendrez bien encore un peu de MCU à la sauce Disney+ ? En plus de bandes-annonces pour les premiers projets qui verront le jour en 2021 sur le service, à savoir WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki et What If...?, ce sont pas moins de cinq projets inédits qui ont été annoncés durant l'Investor Day de Disney cette nuit, dont les seuls noms ont de quoi exciter les amateurs de comics.

Nous avons donc tout d'abord, Secret Invasion qui fera revenir Nick Fury (Samuel L. Jackson) et le Skrull Talos (Ben Mendelsohn), faisant suite aux évènements du film Captain Marvel. Dans les comics, la Terre est peu à peu envahie par les Skrulls et la défiance s'installe dans les rangs des super-héros, ne sachant plus à qui faire confiance. Reste à voir si toutes les thématiques seront reprises et bien traitées, mais le matériel de base est riche.

Ensuite, nous avons Ironheart, avec Dominique Thorne en tant que Riri Williams, une inventrice de génie. Dans les comics, cette jeune femme reprend tout simplement le rôle d'Iron Man, même si elle dispose désormais d'une armure au chara design bien plus singulier. Pour rester dans le thème, Armor Wars fera revenir Don Cheadle dans la peau de James Rhodes, alias War Machine, qui va devoir faire face à l'une des plus grandes peurs de Tony Stark, voir ses créations tomber entre de mauvaises mains. Et là encore, c'est une référence à un arc des comics titré de la sorte, même plusieurs vu que la Maison des Idées aime justement les recycler.

Enfin, nous avons I Am Groot - mais quelle est donc la signification ? - dans laquelle Baby Groot sera la vedette et différents personnages inhabituels seront de passage, ainsi que The Guardians of the Galaxy Holiday Special, un épisode festif qui sera dirigé par James Gunn et qui n'arrivera pas avant 2022, sans doute pour faire un lien avec le troisième long-métrage des Gardiens de la Galaxie.

Avec tout cela, l'abonnement à Disney+ coûtant actuellement 6,99 € par mois devrait valoir le coup si vous aimez l'univers du MCU.