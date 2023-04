DISNEY+ : Secret Invasion enfin datée, Nick Fury revient livrer son dernier combat dans un nouveau trailer haletant

Avec les récents changements opérés chez Disney, le Marvel Cinematic Universe va un peu tourner au ralenti cette année. Côté cinéma, nous avons donc eu droit à Ant-Man et La Guêpe : Quantumania, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 se profile à l'horizon puisqu'il débarquera le mois prochain en salles et il faudra attendre la fin d'année avant de découvrir The Marvels, qui a été repoussé. Sur Disney+, les projets seront peu nombreux, avec à minima la saison 2 de Loki (si elle n'est pas impactée par les déboires juridiques de Jonathan Majors) et avant ça la série Secret Invasion. C'est cette dernière qui nous intéresse à présent, puisqu'elle vient d'avoir droit à une nouvelle bande-annonce et à une date de diffusion.

Bande-annonce VOSTFR

Cette histoire mettant en scène les Skrulls et faisant enfin revenir Nick Fury (Samuel L. Jackson) sur le devant de la scène pourra être découverte à partir du mercredi 21 juin, à raison d'un épisode par semaine pour un total de six. Avec sa direction de thriller d'espionnage, nul doute que nous serons tenus en haleine. Le trailer du jour et un article de Vanity Fair riche en détails clarifient tout de même l'intrigue de base. Elle prendra place dans le « présent » du MCU (la chronologie est assez bordélique post Endgame cela dit) alors qu'une faction rebelle de Skrulls compte envahir la Terre en plaçant ses agents doubles doués de métamorphisme à des positions de pouvoir. Ce groupe d'extrémistes, qui en a eu marre d'attendre que les promesses d'un nouveau foyer émises par Talos (Ben Mendelsohn) et Fury se réalisent, n'hésite pas à provoquer des attentats, comme le montre la scène en Russie avec le leader Gravik (Kingsley Ben-Adir), ou du moins un personnage ayant pris son apparence.

C'est donc un rude combat qui attend l'ancien directeur du SHIELD, qui pourra tout de même compter sur certains alliés comme Maria Hill (Cobie Smulders), Everett Ross (Martin Freeman) et James Rhodes (Don Cheadle), qui est désormais le bras droit du président des États-Unis. L'ex-agente du MI6 Sonya Falsworth (Olivia Colman) étant décrite comme étant une présence antagoniste, il se pourrait que son aide sous couvert de protection de son pays ne soit que le sommet de l'iceberg. Après tout, les apparences seront trompeuses dans la série.

Nous apprenons également que le personnage incarné par Emilia Clarke n'est autre que la fille de Talos, G'iah, qui a donc bien grandi et va s'opposer à son père en rejoignant les rebelles. Enfin, si jamais vous vous demandez pourquoi Nick Fury n'a plus son cache-œil dans certaines scènes, ce n'est pas parce qu'il a miraculeusement guéri, mais bien un élément du scénario pour notamment montrer sa vulnérabilité. De même, la raison pour laquelle il ne fait pas appel à ce qui reste des Avengers devrait nous être donnée.

Bande-annonce VF

En attendant de découvrir Secret Invasion, vous pouvez retrouver les autres séries et films du MCU sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € au mois ou 89,90 € à l'année. Quelques visuels sont également disponibles en page suivante.