Dragon Ball DAIMA : voici où regarder la nouvelle série dès ce vendredi !

Source: ADN, Crunchyroll, MANGAS et Netflix

Source: ADN, Crunchyroll, MANGAS et Netflix

Ce vendredi 11 octobre est une journée particulière pour les fans de Dragon Ball avec d'un côté le lancement du jeu DRAGON BALL: Sparking! ZERO et de l'autre le début de la diffusion de l'anime Dragon Ball DAIMA pour le 40e anniversaire de la licence. Si nous avions déjà indiqué dans notre précédent article l'heure de visionnage dans l'Archipel, qu'en est-il en France ? Faisons donc le point sur les manières dont il va être possible de suivre chaque semaine la série. Oui, au pluriel, car il y aura clairement le choix.

Pour les plus pressés, c'est sur ADN qu'il va falloir se rendre chaque vendredi à 18h45 pour découvrir la série en Full HD. Au passage, la dernière bande-annonce a été postée en VOSTFR pour l'occasion. De plus, le premier épisode y sera disponible gratuitement. Évidemment, pas de VF pour le moment, ce qui ne devrait pas en déranger beaucoup, sauf pour ceux qui souhaitent regarder avec leurs bambins. Par ailleurs, les 18 films Dragon Ball et DBZ débarquent sur la plateforme à compter de ce mois-ci, aussi bien en VF que VOSTFR :

8 octobre : La Légende de Shenron et Le Château du démon ;

15 octobre : L'Aventure mystique et L'Armée du Ruban Rouge ;

22 octobre : À la poursuite de Garlic et Le Robot des glaces ;

En novembre : Le Combat fratricide, La Menace de Namek, La Revanche de Cooler, Cent Mille Guerriers de Métal, L'Offensive des cyborgs et Broly le super guerrier ;

En décembre : Les Mercenaires de l'espace, Rivaux dangereux, Attaque Super Warrior !, Fusions, L'Attaque du dragon et Battle of Gods.

Notez qu'en plus de l'offre à 6,99 € par mois, une offre Radin à 1 € est proposée pour les nouveaux abonnés jusqu'au 16 octobre, valable pour le premier mois seulement.

Autre option, Crunchyroll va également proposer du simulcast à 19h00 chaque vendredi en VOSTFR. Un abonnement Fan à 5,99 € par mois est disponible pour ne pas trop se ruiner et contrairement à ADN, une application PS5 existe puisque la société appartient à Sony, même si comme ailleurs il faut se contenter du 1080p...

Si vous êtes du genre patient et disposez de la chaîne MANGAS, sa diffusion débutera le 15 octobre dessus, avec un épisode tous les mardis à 22h50 en VOSTFR.

À l'international, Netflix va également proposer la série à compter du 18 octobre, mais reste à savoir si la France sera concernée, car le tweet rapportant l'annonce en français a depuis été supprimé et aucune autre mention n'a été faite depuis...

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est de son côté vendu 62,99 € sur Amazon, ou 66,99 € à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Gokû Mini de l'anime DAIMA fait son entrée en scène