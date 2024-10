DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Gokû Mini de l'anime Daima fait son entrée en scène

Les fans de l'œuvre d'Akira Toriyama comptent désormais les jours avant la sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, quatrième Budokai Tenkaichi qui n'en porte pas le nom et qui nous fera revivre les grands moments des anime DBZ et Dragon Ball Super. Après une bande-annonce pour le moins musclée, qui comprenait des scènes de la cinématique d'introduction, c'est un tout autre genre de vidéo que Bandai Namco nous propose en ce dimanche bien particulier. Vous le savez peut-être, l'évènement Daimatsuri venant célébrer les 40 ans de la licence avait lieu aujourd'hui dans l'Archipel et c'est à cette occasion qu'une avant-première du premier épisode de la série anniversaire Dragon Ball Daima était organisée. Les vannes sont désormais ouvertes pour l'introduction de ses personnages en figurines et dans les jeux, à commencer par Gokû (Mini), qui va se retrouver dans Dokkan Battle, Legends et donc Sparking! ZERO.

Parmi les 182 personnages du roster de base, il y aura donc ce Gokû (Mini) qui fait office de bonus de précommande et sera évidemment doublé par Masako Nozawa en japonais. Il maniera donc le Nyoi-bō et disposera donc d'une attaque ultime appelée en anglais Power Pole Rush. Pour le reste, ce sera à découvrir en jeu.

La sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO est pour rappel fixée au 11 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur consoles via Amazon à 62,99 €, voire à la Fnac dès 66,99 €.

