Resident Evil : déjà un premier gros chiffre pour le prochain jeu de la saga

Deux jeux Resident Evil attendus par les fans





Tous les fans de la saga Resident Evil attendre le début d'année prochaine pour mettre les mains sur Resident Evil Requiem, neuvième opus majeur de la franchise de Capcom qui marquera un tournant en permettant de retourner à Raccoon City, aux côtés de Grace Ashcroft. Mais le studio japonais a un autre jeu dans ses cartons, prévu dès 2025.

Un million de joueurs attendent Resident Evil Survival Unit !





Le mois dernier, Capcom et JoyCity ont présenté Resident Evil Survival Unit, un jeu de stratégie free-to-play pour smartphones sous iOS et Android. Un titre bien différent des autres opus, mais qui intrigue quand même les fans. Aujourd'hui, les studios ont annoncé que Resident Evil Survival Unit a dépassé le million de préinscriptions sur l'App Store et le Google Play Store dans diverses régions du monde (Japon, Europe, Corée, Asie et Amérique du Nord).

Des bonus pour les préinscrits





En se préinscrivant, les joueurs pourront obtenir des récompenses gratuites au lancement, tous les paliers ont été validés. Il s'agira de petits avantages in-game, comme dans la plupart des jeux mobiles gratuits, avec par exemple un pistolet lance-fusées spécial, des gemmes, une skin pour la base ou encore un accélérateur pour réduire la durée de la construction d'un élément.

Quand sortira Resident Evil Survival Unit ?





Resident Evil Survival Unit sortira dans le courant de l'année 2025 sur iOS et Android. De son côté, Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.