Resident Evil 4 : le remake a toujours autant de succès, un nouveau gros chiffre dévoilé

Resident Evil 4 est sans doute l'épisode le plus populaire de la franchise de Capcom, le titre a mis de côté le pur survival-horror pour faire la part belle à l'action et a été un vrai succès critique et commercial. Le jeu a fait son grand retour l'année dernière avec un excellent remake, qui cartonne toujours encore aujourd'hui.

Capcom annonce aujourd'hui que Resident Evil 4 Remake s'est écoulé à plus de huit millions d'exemplaires. Le titre est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et iOS (iPhone 15 Pro, iPad et Mac) et comptait sept millions de copies écoulées en mars dernier. Pour fêter ça, Capcom partage un bel artwork avec Leon S. Kennedy, Ashley Graham, Ingrid Hunnigan et Ada Wong.

