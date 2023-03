TEST Resident Evil 4 : un remake oppressant... au-delà des espérances !

Bienvenue dans un monde obscur !





En 2005, un tout nouveau Resident Evil s’invitait en exclusivité (temporaire) sur GameCube. Capcom délivrait alors un quatrième épisode qui a fait couler beaucoup d’encre. En effet, la firme avait totalement changé d’orientation, en proposant une production bien plus dynamique et emplie d’action que les précédents volets. Resident Evil 4 avait donc divisé la communauté, mais malgré tout cela, cette production avait su marquer les esprits. Au fil des années, RE4 (pour les intimes) a été porté sur de nombreuses plateformes et a même eu droit à une version en réalité virtuelle (lire notre test pour les curieux). Nous sommes en 2023, le géant japonais continue de sortir des remakes de ces vieux chefs-d’œuvre. Cette fois-ci, c’est autour de Resident Evil 4 de jouir d’un nouveau lifting. Simple copier-coller avec de plus beaux graphismes ? De la nouveauté ? Nous avons achevé la bête, il est temps de vous en parler.

De la pure folie !

La partie visuelle de ce remake est tout bonnement incroyable. Les développeurs montrent une nouvelle fois qu’ils maîtrisent le RE Engine pour nous en mettre plein les yeux. Ainsi, nous avons des environnements bondés d’éléments en tout genre pour nous plonger dans des cadres lugubres et obscurs. Les textures sont superbes et détaillées, les jeux de lumière sont impressionnants et les cinématiques ont de quoi titiller les mirettes. Mais le point qui a su nous arracher la mâchoire : les démembrements. Resident Evil 2 avait su nous surprendre en 2019, ici Capcom passe un nouveau cap avec Resident Evil 4.

Et pour cause, selon l’endroit où nous visons, une partie du corps peut littéralement exploser. Par exemple, un coup de fusil à pompe sur les côtes arrache une partie du buste, faisant apparaître au passage les organes internes. Mains, jambes, bras, tête, hanches… Tout y passe ! L'hémoglobine virevolte dans tous les sens, c’est très gore et violent. Si vous n’aimez pas ce condensé de brutalité, tirant vers le réalisme, notez qu’il n’y a pas de paramètres pour gérer la physique des corps, alors que c’est le cas sur ordinateur. Bref, vous l’aurez compris, âmes sensibles, vous êtes prévenus !

Des éloges, des éloges et encore des éloges, mais y a-t-il des imperfections traînant dans les parages ? La réponse est oui. Pour commencer, il y a un petit problème de collision de temps à autre. Nous avons vu des ennemis flotter légèrement au-dessus du sol (donnant cette sensation de voler) ou des cadavres bloqués dans des murs et des parois. Même notre héros s’est vu immobiliser dans un rocher, nous obligeant à relancer notre partie. Ensuite, la pluie est dérangeante, car elle est vive, trop éclatante à l’image et contraste avec le rendu sombre des environnements. L’image devient alors un gros bouillon, rendant quelques passages illisibles. Pour finir, les expressions faciles de nos protagonistes, in-game, sont vraiment sommaires. Ça manque de vie, nous avons l’impression que nos héros n’ont pas d’âme, c’est très... étrange. Ces petits défauts seront (certainement) corrigés avec des patchs, mais ne gâchent en rien l’expérience globale du jeu. Les animations sont dingues, les paysages sont magnifiques (mention spéciale au château qui est phénoménal), en somme, de la pure folie !

Plusieurs modes sont disponibles dans les paramètres, à savoir « Frame rate », permettant de jouir d’une aventure fluide sans chute de framerate, et « Résolution », pour avoir une image nette et clinquante. Cependant, il est possible d’ajuster plusieurs options pour obtenir des graphismes selon ses envies ; oui, un peu comme sur PC, mais sur consoles. Ainsi, nous pouvons gérer le ray-tracing, le HDR, la profondeur de champ, le Flou cinétique, le Distorsion de lentille ou encore le rendu des cheveux ; à vous de voir si vous préférez de jolies mèches ou un tas de pixels bien gras. Bien évidemment, tout cela joue sur les performances et donc le nombre d’images par seconde. Pour faire simple, c’est appréciable de nous laisser le choix de ce qui nous convient le mieux, selon notre téléviseur / matériel.

Une vraie machine de guerre !





La prise en main a eu droit à pas mal de modifications pour amener aux joueurs une certaine souplesse durant son escapade. Ainsi, divers raccourcis font leur apparition pour que nous puissions sélectionner facilement et rapidement une arme. La mallette, faisant office d’inventaire, est toujours dans les parages et peut être gérée prestement en appuyant sur une touche adéquate. En d’autres termes, il est possible de tout ranger en un claquement de doigts, plus besoin de se prendre la tête pour faire de la place. La carte, les trésors et autres documents ne prennent pas d’espace et se trouvent dans des emplacements spécifiques dans nos menus. En deux mots : lisible et accessible.

C’est jouissif !

L’aventure commence et nous remarquons que la caméra est très proche de Leon, donnant une sensation de lourdeur dans les déplacements. Mais au bout de quelques pas, nous comprenons comment maîtriser notre personnage. Marcher, courir, sprinter, sauter par-dessus une barrière, ouvrir une porte, c’est fluide et compréhensible, notre ancien policier de Raccoon City est agile. La vitesse de visée peut poser problème, car elle est par défaut très lente ; un peu ennuyeux si nous voulons pointer un endroit sensible et précis, comme la tête d’un ennemi. Pas de panique, il est possible de modifier cet aspect dans les options pour jouir d’une certaine flexibilité dans les mouvements.

Élément qui a dorénavant une importance majeure : le couteau. L’équipe de développement s’inspire grandement du remake de Resident Evil premier du nom (de 2002) pour y introduire une mécanique de défense dynamique. La lame s’use et se casse au bout d’un moment, et peut se briser lorsque nous la plantons dans le crâne d’un opposant qui nous agresse. Cette dernière peut être utilisée pour parer une attaque, proche ou lointaine. Impossible de s’en passer. En outre, nous devons nous adapter aux différents assaillants pour nous frayer un chemin. De nouvelles créatures (inspirées fortement des premiers croquis rejetés dans les années 2000) surgissent dans cette nouvelle production. Il faut donc les comprendre et les anticiper pour avancer avec une certaine aisance. Plus nous progressons, plus les monstres sont puissants. Nous devons alors booster et modifier notre équipement en passant par le marchand. Bref, l’évolution de notre personnage est bien pensée, notre cher Leon devient un vrai tank de guerre à lui tout seul au fil de cette odyssée.

Qui dit remake, dit changements par-ci, par-là. Nous pénétrons dans un univers bien plus oppressant que le jeu original. L’image est pesante, l’ambiance est glauque, les lieux sont sinistres, les ennemis sont macabres... Nous ne sommes pas obligés de rentrer dans le tas pour atteindre notre objectif. Le titre nous invite aussi à nous faufiler derrière des murets et à nous infiltrer pour tuer discrètement des ennemis traînant des pieds. Les phases d’exploration sont bien plus présentes, nous devons faire quelques allers-retours pour déverrouiller des portes et résoudre des énigmes. C’est plus posé. Mais pour résumer tout ça, cette nouvelle version ressemble plus à un « Resident Evil » d’antan que le Resident Evil 4 de 2002. Il y a dorénavant un bon équilibre entre infiltration, exploration et action. Et pour ce qui est d’Asheley, la demoiselle est moins envahissante et gênante, arrive à comprendre les situations dangereuses et sait se faire discrète. Ça fait du bien !

Avis aux joueurs PS5, les fonctionnalités de la DualSense sont prises en compte et ont de quoi émoustiller. Les retours haptiques arrivent à nous faire ressentir une matière, mais aussi la lourdeur des pas de Leon entre les mains. Les vibrations s’intensifient selon l’action et grattent les paumes d’un côté ou de l’autre pour nous immerger comme il se doit. Les gâchettes adaptatives, elles, se durcissent plus ou moins selon l’arme que nous utilisons et claquent sous le doigt pour nous faire discerner le poids d'une détente. C’est vraiment prenant ! Concernant le petit haut-parleur, il est utilisé lors des appels ou lorsque notre héros entend des voix dans sa tête. Tous nos sens sont en éveil, c’est jouissif !

Objectif : la fille du président !





Six ans se sont écoulés depuis le drame à Raccoon City. Leon S. Kennedy n’est plus policier et est dorénavant un agent du gouvernement des États-Unis. La fille du président a été kidnappée, notre ami se voit confier pour mission de la retrouver. Différentes pistes le poussent à se rendre dans un village isolé en Europe. Il va alors croiser la route d’une secte étrange qui va lui donner du fil à retordre.

Une pure merveille.

La trame du jeu original a donc été conservée, mais plusieurs points du scénario ont été modifiés. Quelques séquences ont été réinterprétées, tandis que des moments cultes ont été supprimés. Sans entrer dans les détails, d’autres instants marquants font surface pour nous retourner le cerveau, et ça marche. Les mises en scène sont meilleures, plus prenantes, plus flippantes... Ce remake joue pas mal sur la psychologie pour nous faire ressentir la démence de Leon au fil de l’aventure. En soi, pour arriver jusqu’au générique final, comptez une bonne grosse quinzaine d’heures. Après quoi ? Il est possible de recommencer le titre en conservant son matériel et de débloquer des bonus (artworks, tenues, etc.) en complétant des défis.

Autre facette que nous n’avons pas évoquée, la partie concernant les sons. Capcom s’amuse beaucoup sur les effets et les bruitages sonores pour faire stresser le joueur. Des hurlements, des bruits bizarres, des craquements, le soufflement du vent... Nos esgourdes essayent de comprendre ce qui se passe dans les alentours pour anticiper une prochaine altercation, tandis que nos yeux se focalisent sur le moment présent. Le cœur s’affole et bat rapidement, la tension est à son comble. De temps en temps, quelques notes s’invitent à la fête pour mettre en valeur un moment important. C’est parfait. Et les doublages dans tout cela ? Les voix françaises sont de très bonnes factures et permettent de suivre l’histoire sans se focaliser constamment sur les sous-titres. Si vous avez envie d’entendre autre chose, l’anglais et le japonais sont remarquables, les intonations sont excellentes, vous trouverez forcément votre bonheur quelque part.

Gameplay modernisé, graphismes soignés, récit retravaillé, ce remake de Resident Evil 4 est une pure merveille. L’ambiance est tellement oppressante qu’il nous est arrivé de mettre la partie sur Pause et de poser la manette quelques minutes pour reprendre notre souffle. Un travail d’orfèvre a été réalisé pour mettre au goût de jour cette odyssée horrifique qui va sans aucun doute surprendre et charmer les fans de la première heure. Si vous aimez les jeux stressants, avec de l’action et des moments choquants, ne passez surtout pas à côté de cette petite pépite.

Les plus Un rendu impressionnant…

Les démembrements, dingues !

Un gameplay bien pensé

Un bon équilibre entre exploration et action

La partie sonore, stressante

Les doublages, excellents

Un univers bien plus oppressant

Les sensations à la DualSense Les moins … malgré quelques imperfections visuelles

Certains passages avec la pluie, pas très lisibles

Notation Graphismes 18 20 Bande-son 18 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 17 20 Scénario 17 20 Verdict 18 20