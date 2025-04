Resident Evil 4 : un nouveau très gros chiffre de ventes dévoilé pour le remake

Dernier opus en date de la franchise, Resident Evil 4 Remake connaît un succès commercial fulgurant. Il faut dire que l'opus original, qui mettait l'horreur en retrait pour privilégier l'action, est culte et nombreux sont les fans à le redécouvrir de longues années plus tard, tandis que les plus jeunes peuvent enfin savourer les aventures de Leon S. Kennedy en Europe. En fin d'année dernière, Resident Evil 4 Remake comptait 9,2 millions d'exemplaires vendus.

エージェントの皆様へ

感謝の気持ちを込めて記念映像をご用意いたしました。ぜひ音付きでお楽しみください。



Attention all agents,

We've prepared a special video to express our gratitude to all of you, which we hope you'll enjoy (with sound ON)!



RE4 Dev Team pic.twitter.com/cKaS198UVY — Capcom Dev 1 (@dev1_official) April 25, 2025

Bien évidemment, le titre continue d'attirer de nouveaux joueurs et aujourd'hui, Capcom annonce que Resident Evil 4 Remake a atteint les 10 millions de copies vendues dans le monde. Pour marquer le coup, le studio japonais a partagé une petite vidéo sur les réseaux sociaux, parodiant la fameuse attaque du village. Les habitants sont cette fois bien plus amicaux et portent même de petits chapeaux festifs, l'homme à la tronçonneuse pousse quant à lui la chansonnette.

Resident Evil 4 Remake entre ainsi dans le Top 10 des meilleures ventes de Capcom et dépasse RE 5, 6, se retrouve à égalité avec RE 3 Remake et se rapproche doucement mais sûrement de Resident Evil Village et ses 11 millions d'exemplaires écoulés. Pour devenir le Resident Evil le plus vendu, il devra quand même trouver de nouveaux joueurs, RE 7: Biohazard et RE 2 Remake comptent tous deux 15 millions de ventes. Au total, la saga débutée en 1996 compte 167 millions de jeux vendus.

Pour rappel, Resident Evil 4 Remake est disponible sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Mac, iPhone et iPad, mais ces versions pour les plateformes d'Apple ne représenteraient quasiment rien dans le total. Vous pouvez acheter le jeu en Gold Edition à partir de 44,99 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet.