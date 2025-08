Battlefield 6 : date de sortie, multijoueur, bêta, Édition Phantom, EA Games dévoile tout !

Nous avions rendez-vous hier pour découvrir le mode multijoueur de Battlefield 6. EA Games et ses studios avaient déjà dévoilé la campagne solo au travers d'une bande-annonce, mais comme pour tous les FPS actuels, c'est le multijoueur qui va faire vivre le titre pendant de longues années. Les Battlefield Studios (DICE, Motive Studios, Ripple Effect et Criterion Games) ont mis les petits plats dans les grands !

Voici ce qu'il faut savoir sur Battlefield 6, sa campagne solo et ses modes multijoueurs :

Nous sommes en 2027. Le chaos menace le monde. Après un assassinat retentissant qui a choqué le monde entier, certains pays européens majeurs ont quitté l'OTAN, tandis que les États-Unis, et les alliés qui lui restent, font face aux retombées. Une société militaire privée puissante et à la pointe de la technologie, nommée Pax Armata, ne recule devant rien pour tirer parti de ce chaos. Les membres restants de l'OTAN ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Bienvenue dans Battlefield 6.

Battlefield 6 introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont le tout nouveau système de combat kinesthésique, qui améliore les mouvements et le combat armé. Ainsi, les joueur·se·s bénéficient d'un niveau de mobilité sans précédent grâce à de nouvelles options tactiques telles que Traîner et réanimer (« Drag and Revive ») afin de mettre les coéquipiers à l'abri du danger et de les sauver. Les joueur·se·s peuvent désormais également monter des armes sur les murs (« Mounting Weapons ») afin de stabiliser leur visée et de diminuer le recul.

Le système emblématique de classes fait également son grand retour. Avec l'Assaut, l'Éclaireur, le Soutien et l'Ingénieur, les joueur·se·s peuvent faire la différence sur le champ de bataille. Les quatre rôles ont été améliorés afin d'aider les joueur·se·s et leur équipe à remporter la victoire. Chaque classe dispose de gadgets, d'armes signatures ainsi que d'un entraînement spécifique. Les environnements seront une fois de plus destructibles avec un niveau de liberté sans précédent, permettant aux joueur·se·s de transformer chaque zone de combat, de créer de nouveaux chemins, de contourner les ennemis et de dominer la bataille.

La sortie de Battlefield 6 sera accompagnée d'un ensemble de modes et de cartes multijoueurs aux quatre coins du monde, de l'Égypte à Gibraltar en passant par les rues de New York. Chaque carte comporte plusieurs zones de combat, conçues et adaptées à des modes spécifiques afin de compléter l'expérience des joueur·se·s et offrir diverses options de jeu. Des modes multijoueurs emblématiques de la franchise font leur grand retour dans Battlefield 6, tels que Conquête, Percée et Ruée. Les joueur·se·s participeront également à une multitude de modes de jeu classiques du FPS, dont Match à mort en équipe, Match à mort en escouade, Domination et Roi de la colline. Les joueur·se·s de Battlefield 6 profiteront également d’un tout nouveau mode, intitulé Crescendo, dans lequel deux équipes s'affrontent pour capturer des points de contrôle stratégiques.