Battlefield V : date, nouvelle carte, armes, gadgets, héros, tout savoir sur le Chapitre 6 Dans la Jungle en vidéo

Le Chapitre 5 de Battlefield V n'était ni plus ni moins que le plus massif de l'histoire du jeu, lui qui nous a invités à revivre la Guerre du Pacifique en retrouvant les factions étasuniennes et japonaises.

Après un second tour en passant par Wake Island, DICE s'attaque à la suite des évènements, et plus particulièrement au Chapitre 6 qui sera prochainement lancé sur PC, PS4 et Xbox One. Il s'appelle Dans la Jungle, et introduira les Îles Salomon, une carte jouable en Percée, Conquête, Conquête par Équipes et Match à Mort par Équipe, pensée pour les combats rapprochés. La nouvelle saison sera l'occasion d'obtenir trois nouveaux Héros, seule Misaki Yamashiro étant disponible au lancement, des armes le fusil FM Type 11, le fusil à pompe Model 37, la carabine M2, le bazooka M1A1 ou la mine lunge.



REJOIGNEZ UNE NOUVELLE CARTE AXÉE SUR LE COMBAT RAPPROCHÉ Le danger et les opportunités sont partout. Sur Îles Salomon, vous combattrez dans une jungle épaisse. Vous ne saurez jamais ce qui se cache près de la rivière, dans la mangrove sombre ou dans les bunkers cachés. Que vous lanciez l'assaut avec les Américains ou défendiez vos positions avec les Japonais, l'environnement sera soit votre allié, soit votre pire ennemi. Les rivières et les marais bloquent la route pour l'infanterie et les chars, mais les soldats avertis sauront exploiter les goulets d'étranglement. Vous chargerez à travers des sentiers étroits qui traversent une jungle dense et lutterez pour le contrôle de bastions dissimulés. Nous avons conçu Îles Salomon pour le combat d'infanterie rapproché dans la jungle combiné aux véhicules terrestres et marins. Vous remarquerez que le mode Percée est particulièrement adapté à cette carte. Les défenseurs pourront rester cachés et utiliser le terrain pour défendre la ligne, mais les assaillants auront plusieurs options : contourner leur adversaire, envoyer l'infanterie ou utiliser les embarcations pour un assaut frontal. DÉCOUVREZ DES ARMES ET DES GADGETS INÉDITS Au cours du chapitre 6, vous pourrez débloquer trois nouvelles armes et deux gadgets pour pimenter votre arsenal. Ces puissants outils sont tous des récompenses de chapitre, ce qui signifie qu'ils vous seront décernés lorsque vous obtiendrez de l'EXP de chapitre et atteindrez les rangs de chapitre correspondants. Qu'est-ce qui vous attend ? Pour la classe Soutien, le FM Type 11 et le fusil à pompe Model 37, qui devraient répondre à vos besoins à mi-distance et à courte portée. L'Assaut pourra débloquer la carabine M2, un fusil maniable et entièrement automatique, idéal pour faire le ménage dans la jungle. Côté gadgets, l'Assaut pourra utiliser le bazooka M1A1 pour anéantir les véhicules. À longue portée, il s'agit de l'arme antichar ultime, mais de près, il vaudra mieux employer une autre stratégie. La mine lunge dévastatrice arrivera elle aussi avec le chapitre 6. Cette arme, utilisable par l'Assaut et le Soutien, est parfaite pour détruire les chars ennemis. INCARNEZ DE NOUVEAUX ÉLITES Trois nouveaux Élites, chacun ayant sa propre apparence, sa personnalité, son doublage et son arme de corps-à-corps, rejoindront le champ de bataille avec le chapitre 6 Dans la jungle. Misaki Yamashiro

Rigoureuse et implacable, Misaki est une spécialiste de l'assaut hautement qualifiée. Malgré son jeune âge, c'est une experte des opérations en jungle et dans les théâtres tropicaux du conflit. Équipée de sa machette de commando, elle fait des ravages au combat rapproché. Cette Élite ne se débloque pas de la manière habituelle. Au lieu de l'acheter dans l'armurerie, montez votre rang de chapitre pour l'obtenir comme récompense de chapitre. Atteignez le rang de chapitre 40 avant la fin du chapitre 6 pour incarner cette combattante redoutable. Steve Fisher

Quand Steve ne pourchasse pas les chasseurs ennemis dans les airs, il cite les répliques de ses stars du cinéma préférées. Il se lance dans le combat comme s'il n'avait aucun risque d'y passer et se retrouve souvent dans des situations où il est désavantagé. Heureusement qu'il manie avec dextérité son arme de corps-à-corps, le poing américain. Akira Sakamoto

Bien qu'il soit jeune et intrépide, Akira veut toujours donner le meilleur de lui-même et suivre les ordres à la lettre. Il est toujours au bon endroit au bon moment lorsque ses ailiers ont besoin de son aide. Ce pilote de Zero expérimenté et discipliné se démarque par ses réflexes et son ingéniosité exceptionnels. Il se bat au corps-à-corps à l'aide d'un manche d'avion récupéré dans l'épave d'un aéronef. PROGRESSEZ ET GAGNEZ DES RÉCOMPENSES AVEC LE CHAPITRE 6 Montez votre rang de chapitre pour obtenir le meilleur équipement du chapitre 6. Pour progresser dans les 40 rangs, il vous suffit de jouer à Battlefield V pendant la période d'activité du chapitre. Au cours de votre périple, vous obtiendrez des emblèmes, des skins d'armes et des uniformes, mais aussi des récompenses exceptionnelles comme des armes et, au dernier rang, la soldate d'élite Misaki Yamashiro. Comme d'habitude, les défis hebdomadaires vous permettent d'obtenir encore plus de récompenses grâce à vos efforts sur le champ de bataille. Choisissez votre chemin dans ces arbres de défi et obtenez de l'EXP de chapitre, des éléments de personnalisation et des récompenses de chapitre. LE PACK DE BONUS PREMIUM DU CHAPITRE 6 Pour booster vos combats pendant le chapitre 6, il n'y a rien de mieux que le pack de bonus premium du chapitre 6. Disponible dans la boutique du jeu, ce pack contient de la monnaie de Battlefield (2 000), 3 tâches spéciales, un bonus d'EXP de chapitre de 20 %, 6 rattrapages de catégorie, qui permettent de sauter 6 catégories de récompenses de progression du rang de chapitre. Vous obtiendrez également 2 tenues de soldat de rareté épique : Seigneur (États-Unis) et Protecteur de la patrie (Japon). Enfin, le pack de bonus premium du chapitre 6 vous permettra de décorer votre M1 Garand, votre Type 99 Arisaka, votre Type 97 et votre M3 Grease gun avec les skins Doré, ainsi que votre avion Corsair avec la peinture Spectacle.

Toutes ces joyeusetés arriveront dans Battlefield V le 6 février 2020, et vous pouvez vous en délecter via une bande-annonce d'ici là.

Lire aussi : Battlefield : le prochain jeu n'arrivera pas avant au moins un an et demi