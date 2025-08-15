Rematch : une deuxième mise à jour majeure lancée, une grosse fonctionnalité bientôt rajoutée

Lancé il y a maintenant près de deux mois, Rematch a séduit de nombreux joueurs et pas seulement les amateurs de football. Le titre de Sloclap, surtout connu pour Sifu, propose des matchs nerveux où l'arbitre est absent. Une formule qui lorgne un peu plus du côté de l'action que les EA SPORTS FC et eFootball, Rematch compte plus de cinq millions de joueurs (le titre est dans le catalogue du PC Game Pass/Game Pass Ultimate depuis son lancement).

Que corrige le Patch 2 de Rematch ?





Malgré le succès, Sloclap compte bien faire vivre Rematch le plus longtemps possible. Le studio français a déjà publié une grosse mise à jour pour améliorer l'expérience et il y est de retour avec un second patch majeur, déjà disponible en bêta. Cette mise à jour corrige un tas de soucis techniques, notamment du côté du net code, les tacles des joueurs de champ et actions du gardien devraient être améliorées avec ce patch. Une erreur liée à des Trophées/Succès qui ne se débloquaient pas a également été corrigée.

À quand du crossplay dans Rematch ?





Si tout se passe bien, cette seconde mise à jour sortira le 18 août prochain dans la version live de Rematch sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Mais Sloclap évoque déjà le troisième patch, qui arrivera très vite. Selon le développeur, la prochaine mise à jour rajoutera du crossplay et sera publiée d'ici la fin du mois d'août ! Voilà qui devrait ravir les joueurs qui veulent jouer avec leurs amis, qu'importe la plateforme.

Vous pouvez acheter Rematch à 23,24 € (- 7 %) sur Gamesplanet.

Lire aussi : Vous attendez Sifu 2 ? Sloclap a une mauvaise pour vous