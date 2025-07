Rematch : encore un gros chiffre de joueurs pour le jeu de foot français

Après Absolver et surtout Sifu, un excellent jeu d'action, Sloclap a décidé de totalement changer de genre et de développer un jeu de football. Rematch a été lancé le 19 juin dernier sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, le succès a rapidement été au rendez-vous. Le studio français a dévoilé que Rematch comptait un million de ventes la semaine suivant sa sortie, avec 2,5 millions de joueurs au total, grâce à sa présence dans le Game Pass.

Rematch attire de nouveaux joueurs





Cela fait maintenant un mois que Rematch est sorti et Sloclap refait le point en dévoilant un nouveau gros chiffre. Sur son profil LinkedIn, le développeur français annonce que Rematch compte désormais 5 millions de joueurs. Le studio ne dévoile pas de nouveau chiffre de ventes, dommages, mais il assure qu'il va « faire de (son) mieux pour améliorer Rematch ». Des mises à jour sont prévues pour améliorer l'expérience et rajouter du contenu.

Un jeu de foot accessible et complet





Si Rematch a rencontré un succès aussi fort, c'est parce qu'il reprend les codes du football, mais Sloclap y a rajouté une petite touche d'arcade. Les matchs se font en équipes réduites, sans règles pour interrompre la partie. Un gameplay plus accessible qu'EA SPORTS FC ou eFootball, mais quand même très complet, avec la possibilité de tacler, dribbler, viser et tirer au but.

