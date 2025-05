Clair Obscur: Expedition 33, encore un gros chiffre de ventes très symbolique pour le RPG français

Pour son premier jeu, Sandfall Interactive a frappé fort. Clair Obscur: Expedition 33 a séduit la presse spécialisée et les joueurs, le jeu de rôle principalement développé à Montpellier est un vrai succès critique et commercial. Rapidement après le lancement, les ventes ont suivi, avec deux millions de ventes en 12 jours.

Cela fait maintenant 33 jours que Clair Obscur: Expedition 33 est sorti et Sandfall annonce que le jeu s'est écoulé à 3,3 millions d'exemplaires, tout cela sans prendre en compte les joueurs abonnés au Game Pass qui l'ont découvert sans l'acheter. Eh oui, le studio français est très sérieux, « nous ne pouvions pas inventer ça » déclare le développeur, c'est « un autre ajout à la longue liste de moments surréalistes que votre soutien a rendu réels ». Le développeur, en compagnie de l'éditeur Kepler Interactive, partage également d'autres chiffres et informations :

Un succès critique et public : Clair Obscur: Expedition 33 affiche un score utilisateur record de 9.7 et un Metascore de 92 sur consoles, plaçant le titre parmi les mieux notés de sa catégorie. Il est à ce jour le jeu le mieux noté de l'année 2025 .

Un succès commercial : au 27 mai 2025, le jeu a dépassé les 3,3 millions de ventes toutes plateformes confondues, excluant les abonnements Game Pass sur Xbox et PC.

Une performance musicale remarquable : la bande-son, composée par Lorien Testard, n'est pas en reste, avec plus de 33 millions d'écoutes en streaming en trois semaines et une entrée fracassante en tête des classements des albums de musique classique du Billboard. Il a depuis dépassé les 90 millions d'écoutes. Le clip officiel de Lumière a dépassé les 2,8 millions de vues sur la chaîne Youtube de Sandfall Interactive, le titre totalisant à lui seul plus de 13 millions d'écoutes sur toutes les plateformes à travers le monde.

Une communauté mondiale créative : des milliers de fans à travers le monde se sont mobilisés autour du jeu, partageant leurs théories et leur vision de l'histoire, des fanarts ou encore des reprises musicales – de la Chine au Japon, du Brésil aux États-Unis en passant par l'Europe et au-delà.

Un exploit pour une production indépendante : le jeu a été développé par une petite équipe composée d'une trentaine de personnes. Certains membres participaient pour la première fois à la création d'un jeu vidéo.

Le succès se poursuit pour le jeu de rôle de Sandfall et Kepler Interactive, les studios ont annoncé que des produits dérivés sont en chemin, dont une peluche d'Esquie et un artbook officiel. Vous pouvez acheter Clair Obscur: Expedition 33 à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

