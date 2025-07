Clair Obscur: Expedition 33, d'inévitables éditions vinyles dévoilées, les précommandes sont lancées !

Source: Laced Records et Fnac

Source: Laced Records et Fnac

La bande originale de Clair Obscur: Expedition 33 arrive en vinyles





Clair Obscur: Expedition 33 a marqué des millions de joueurs grâce à son histoire, ses personnages, ses combats, mais aussi par sa bande originale. Comme il fallait s'y attendre, les musiques du jeu de rôle de Sandfall Interactive vont être regroupées dans des éditions vinyles, produits par Laced Records, qui avait déjà édité l'édition collector.

Un énorme coffret avec six vinyles annoncé





Comme à son habitude, Laced Records propose un gros coffret avec six disques de différentes couleurs. Dans cette édition, nous retrouvons 63 pistes composées par Lorien Testard, notamment Our Painted Family et une version au piano de Nocturne pour Lumière. Sur la pochette du coffret, nous avons évidemment droit à un artwork signé Nicholas Maxson-Francombe, le directeur artistique de Clair Obscur: Expedition 33. Un coffret 6LP qui coûte 115 £ tout de même.

Laced Records propose également une édition 2LP avec 20 pistes, là encore sur des vinyles colorés, vendue 36 £. Pour ceux qui veulent l'intégralité des musiques du jeu, il faut se tourner vers le coffret 8 CD avec 154 pistes, plus 25 musiques bonus, contre 40 £.

Où acheter les vinyles de Clair Obscur: Expedition 33 en France ?





Si vous ne voulez pas passer par l'import et payer des frais supplémentaires, la Fnac propose ces mêmes éditions en France, mais avec des disques noirs :

Tout cela sera disponible à partir du 6 février 2026, il faudra être patient.

