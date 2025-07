Judas sera « un jeu très old school », similaire à Clair Obscur: Expedition 33, Baldur's Gate 3 et Kingdom Come: Deliverance 2

Ken Levine prépare son nouvel immersive sim





Ken Levine, bien connu pour son travail sur Dark Project : La Guilde des voleurs (Thief 1), System Shock 2, BioShock et BioShock Infinite, a fondé son studio Ghost Story Games pour développer Judas. Sans surprise, il s'agira d'un FPS/RPG immersive sim dans la lignée de ses précédentes créations. Un titre qui se fait attendre depuis plusieurs années et qui n'a pas de date de sortie. Pire, il est en retard.

Judas, un jeu solo à l'ancienne





Cette semaine, Nightdive Studios a lancé la version pour consoles de System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, la bande-annonce est d'ailleurs à admirer ci-dessus. Le développeur a invité pour l'occasion Ken Levine afin de discuter de ce titre sorti à l'origine en 1999, mais également de son prochain jeu, Judas. Si le marché semble mettre en avant les jeux multijoueur live service, Ken Levine et Ghost Story Games veulent créer un jeu solo traditionnel, avec un modèle économique simple : vous achetez le jeu et vous avez l'intégralité du contenu. Le concepteur déclare :

Judas est un jeu très old school. On achète le jeu et on a tout. Il n'y a pas de partie en ligne, pas de live service, car tout ce que nous faisons est au service de la narration et pour transporter le joueur. Ce n'est pas une critique des développeurs qui ont fait ça, car les jeux vidéo coûtent cher à créer, et nous avons la chance de travailler pour une entreprise qui croit suffisamment en nous pour nous dire : « OK, vous travaillez dessus depuis longtemps, ça va coûter un budget raisonnable, et on ne va pas vous imposer ça ».

Un jeu Take-Two... solo et sans microtransactions ?





Pour rappel, Judas est édité par Take-Two Interactive (2K Games, Rockstar, etc.), une entreprise qui n'hésite pas à abuser des modes en ligne, des DLC et des microtransactions dans ses jeux, mais visiblement, Judas a évité ce traitement.

Ken Levine cite ensuite Baldur's Gate 3, Kingdom Come: Deliverance 2 et Clair Obscur: Expedition 33 comme exemples de jeux solo qui ont reçu un très bon accueil de la part des joueurs. Puis il poursuit :

Ce sont des jeux solo traditionnels, sans ce type de monétisation. Je pense que le public apprécie ces jeux, surtout dans l'univers AAA, car ils peuvent devenir si chers que les joueurs recherchent d'autres méthodes de monétisation. Je suis simplement reconnaissant qu'on nous autorise à ne pas le faire, car cela nous permet de concevoir le jeu uniquement pour l'expérience du joueur.

Des jeux pas vraiment solo et quand même avec des extensions ou des DLC cosmétiques





Bon, les exemples ne sont pas forcément parfaits. S'il faut reconnaître que ces trois titres solo sont excellents, Baldur's Gate 3 propose un mode coopératif, tandis que Kingdom Come: Deliverance 2 a droit à du contenu additionnel qui arrive au compte-goutte, mais il n'y a pas de mode en ligne ni de microtransactions. Dans le cas de Clair Obscur: Expedition 33, nous avons en effet l'intégralité du contenu dans la boîte, avec quand même une petite Édition Deluxe rajoutant des tenues complètement optionnelles. Ici, pas de multijoueur, d'extension ou de DLC rajoutant du contenu important.

Quoi qu'il en soit, Judas devrait proposer un modèle économique similaire à Baldur's Gate 3, Kingdom Come: Deliverance 2 et Clair Obscur: Expedition 33, à savoir un gros jeu solo complet dans une boîte, qu'importe s'il y a des bonus cosmétiques à côté. Et au vu des ventes de ces trois titres (15 millions pour Baldur's Gate 3, trois millions pour Kingdom Come Deliverance 2 et 3,3 millions pour Clair Obscur: Expedition 33), cela va sans aucun doute séduire les joueurs.

