Kingdom Come: Deliverance, deux gros chiffres de ventes pour le RPG et sa récente suite

L'éditeur Deep Silver et le développeur Warhorse Studios ont profité du week-end pour faire le point sur les ventes des Kingdom Come: Deliverance, leurs jeux de rôle médiévaux mettant en scène Henry de Skalitz dans la Bohème du XV siècle. Si le premier volet avait mis des années à atteindre les huit millions d'exemplaires vendus, sa suite rencontre un succès bien plus rapide.

Les studios annoncent que Kingdom Come: Deliverance II compte désormais trois millions d'exemplaires vendus sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le RPG a été lancé en février dernier et cumulait déjà deux millions de copies écoulées en deux semaines. La suite est une vraie réussite commerciale et elle devrait continuer à séduire des joueurs au fil des mois, Warhorse Studios prévoit de nombreuses mises à jour tout au long de l'année.

De son côté, Kingdom Come: Deliverance vient de dépasser le palier des 10 millions de ventes sur PC, PS4, Xbox One et Switch 1. Le titre a été lancé à l'origine en 2018 et comptait déjà huit millions d'exemplaires vendus en novembre dernier, l'arrivée de cette suite a sans doute motivé quelques curieux à l'acheter. La franchise est un véritable succès et si vous n'avez pas encore craqué, Kingdom Come: Deliverance II est disponible à partir de 43,99 € sur Amazon, Cdiscount, GOG.com et Gamesplanet.