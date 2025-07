BON PLAN : Kingdom Come: Deliverance II, pas besoin de monter sur ses grands chevaux pour se l'offrir à petit prix

Une vie de bohème à prix léger





Sorti en février dernier, Kingdom Come: Deliverance II a été un véritable phénomène et s'est déjà vendu à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. L'aventure de Henry en Bohême est loin d'être terminée puisqu'un premier DLC a déjà vu le jour et ne sera pas le dernier. Si vous souhaitez tout de même vous offrir le jeu de Warhorse Studios et Deep Silver sans vous ruiner, cela tombe bien, car il bénéficie en ce début de semaine d'une belle remise du côté de Leclerc sur ces différentes éditions physiques, tandis que d'autres enseignes proposent également quelques remises qui pourraient vous intéresser.

Vous trouverez donc ci-dessous la liste des offres intéressantes actuelles chez divers revendeurs.

