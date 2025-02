Kingdom Come: Deliverance II, un nouveau chiffre de ventes dévoilé, le succès continue

L'éditeur PLAION et le développeur Warhorse Studios ont lancé le 4 février dernier Kingdom Come: Deliverance II, la suite de leur jeu de rôle médiéval avec Henry en Bohême. Un titre qui s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires en 24 heures seulement, nombreux sont les fans à l'avoir précommandé ou acheté day one, mais le jeu continue de séduire de nouveaux joueurs.

Deux semaines après le lancement, les studios annoncent aujourd'hui que Kingdom Come: Deliverance II compte désormais plus de deux millions de copies vendues sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le succès se poursuit, le titre s'est hissé en tête des ventes en France. Pour rappel, le premier volet enregistre plus de huit millions d'exemplaires écoulés, après de multiples promotions.

Warhorse Studios a récemment partagé une longue vidéo en live action avec Tom McKay et Luke Dale, qui reprennent leurs rôles de Henry et Hans à l'époque moderne. Vous pouvez acheter Kingdom Come: Deliverance II à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.