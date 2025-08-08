The First Descendant : la mise à jour Breakthrough est lancée, voici toutes les nouveautés

La mise à jour Breakthrough lancée dans The First Descendant





Cette semaine, Nexon lance la mise à jour Breakthrough (Percée) de The First Descendant, son jeu de tir looter-shooter free-to-play. Un évènement pour toute la communauté, du moins pour ceux qui ont une plateforme récente, car le jeu a été abandonné sur PS4 et Xbox One. Les joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X|S peuvent quant à eux découvrir un tas de nouveautés, dont la Légataire Nell, des hover bikes ou encore un évènement avec NieR: Automata.

Toutes les nouveautés de The First Descendant: Breakthrough





The First Descendant accueille également les plaines d'Axion et le raid du Champ de Colosses, voici tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour Breakthrough :

Nouvelle Histoire La mise à jour Breakthrough dévoile désormais une nouvelle histoire autour des Descendants Nell et Enzo dans leur quête pour vaincre le terrifiant Karel. Le tout premier crossover officiel avec NieR: Automata Le premier crossover officiel de The First Descendant avec NieR: Automata, le jeu préféré des fans.

La collaboration comprend deux skins pour les personnages emblématiques de NieR: Automata, 2B et A2, ainsi que des équipements dorsaux et de nouveaux émoticônes.

Dans le cadre d'un événement in-game, les joueurs recevront des récompenses telles que des ‘social motions’ issues de la collaboration avec NieR: Automata en fonction de leur temps de jeu quotidien et hebdomadaire. Nouveau Champ Massif : Les Plaines d’Axion Axion est un immense champ ouvert qui sert de scène principale à la mise à jour Breakthrough. Il fut un temps où l'humanité avait tenté d'établir sa deuxième base de survie à Axion, mais la zone a finalement été abandonnée en raison de l'instabilité de l'énergie dimensionnelle et des tempêtes du Vide récurrentes.

“Battlefield” est un système basé sur des missions conçues pour encourager les joueurs à faire équipe et à relever des défis ensemble. Les missions désignées comme “Battlefields” présentent une difficulté accrue et offrent des récompenses plus importantes. Comme ces “Battlefields” désignés changent périodiquement, les joueurs sont naturellement amenés s'y rassembler.

Les joueurs rencontreront également une nouvelle faction ennemie connue sous le nom de Légion de la Brèche.

Dans le cadre de l'événement in-game “Dans les plaines d’Axion”, les joueurs peuvent accomplir des missions quotidiennes et hebdomadaires, comme vaincre le Wall Crasher 3 fois, et recevoir des récompenses utiles telles qu'une boîte de modules de déclenchement.

Dans le cadre de l'événement in-game “Axion Plains Breakthrough”, les joueurs recevront divers bonus quotidiens générés par leur nombre de connexions. Les récompenses seront débloquées en fonction du nombre total de jours pendant lesquels les joueurs auront participé à l'événement, et comprendront des objets tels que des noyaux de composants externes, une boîte contenant un skin Serena, et bien plus encore. Nouvelle Légataire : Nell



Passif : Soupçon et clairvoyance – Lorsque le joueur utilise un Ecive, il applique le scan Ecive aux ennemis, leur conférant des bonus et des effets.

– Lorsque le joueur utilise un Ecive, il applique le scan Ecive aux ennemis, leur conférant des bonus et des effets. Compétence 1 : La Décharge de la Brèche – Le joueur lance un projectile perforant vers l'avant, infligeant des dégâts supplémentaires aux ennemis marqués par Scan.

– Le joueur lance un projectile perforant vers l'avant, infligeant des dégâts supplémentaires aux ennemis marqués par Scan. Compétence 2 : L’Anneau de la Brèche – Le joueur crée une brèche qui inflige un affaiblissement aux ennemis situés face à lui. Plus elle dure longtemps, plus l'affaiblissement devient puissant. Réactiver la compétence récupère la brèche et déclenche une explosion.

– Le joueur crée une brèche qui inflige un affaiblissement aux ennemis situés face à lui. Plus elle dure longtemps, plus l'affaiblissement devient puissant. Réactiver la compétence récupère la brèche et déclenche une explosion. Compétence 3 : Inversion Gravitationnelle – Ne peut être utilisée que lorsque la Brèche de la compétence 2 est active. Elle consomme la brèche pour attirer les ennemis proches et leur infliger des dégâts.

– Ne peut être utilisée que lorsque la Brèche de la compétence 2 est active. Elle consomme la brèche pour attirer les ennemis proches et leur infliger des dégâts. Compétence 4 : Le Regard de l'Abîme – Confère des bonus aux alliés et fait en sorte que toutes les attaques de Nell comptent comme des coups sur les points faibles. Frapper un ennemi scanné avec la compétence 1 alors que la compétence 4 est active prolonge sa durée.

– Confère des bonus aux alliés et fait en sorte que toutes les attaques de Nell comptent comme des coups sur les points faibles. Frapper un ennemi scanné avec la compétence 1 alors que la compétence 4 est active prolonge sa durée. Module Transcendant : Le Cœur Restauré – Convertit l'effet de la Brèche d'un affaiblissement en un renforcement, qui confère aux alliés des renforcements liés aux boucliers, réduit le temps de recharge de leurs compétences lorsque la Brèche est récupérée et augmente les dégâts infligés aux points faibles des alliés proches de la Brèche.

– Convertit l'effet de la Brèche d'un affaiblissement en un renforcement, qui confère aux alliés des renforcements liés aux boucliers, réduit le temps de recharge de leurs compétences lorsque la Brèche est récupérée et augmente les dégâts infligés aux points faibles des alliés proches de la Brèche. Module Transcendant : Le Cœur Brisé – Modifie les compétences 1 et 4 : la compétence 4 tire plusieurs projectiles pour infliger des dégâts, tandis que la compétence 1 réduit le temps de recharge de la compétence 4 et augmente le nombre de projectiles lorsqu'elle touche un ennemi marqué → Développer l'attaque avec la compétence 1 et terminer avec la compétence 4.

– Modifie les compétences 1 et 4 : la compétence 4 tire plusieurs projectiles pour infliger des dégâts, tandis que la compétence 1 réduit le temps de recharge de la compétence 4 et augmente le nombre de projectiles lorsqu'elle touche un ennemi marqué → Développer l'attaque avec la compétence 1 et terminer avec la compétence 4. Récompenses à Durée Limitée – Dans le cadre de l'événement in-game “Breakthrough with Nell”, les joueurs qui accomplissent des missions, comme atteindre le niveau 40 avec Nell, recevront des récompenses telles qu'un catalyseur de cristallisation. Nouvelles Armes Ultimes Nouveau Fusil d'Éclaireur : Eraser – Une arme ultime conçue pour contrer les systèmes de défense adaptatifs. Chaque tir analyse les mécanismes défensifs de la cible et déclenche un effet qui les neutralise. L'arme inflige des dégâts de zone et applique un effet spécial qui désactive les défenses adaptatives autour de la cible.

– Une arme ultime conçue pour contrer les systèmes de défense adaptatifs. Chaque tir analyse les mécanismes défensifs de la cible et déclenche un effet qui les neutralise. L'arme inflige des dégâts de zone et applique un effet spécial qui désactive les défenses adaptatives autour de la cible. Nouveau Propulseur : Exterminator – Un propulseur qui verrouille automatiquement les ennemis situés dans son angle de tir lorsqu'il est pointé. Une fois déclenché, il lance une salve rapide de missiles sur toutes les cibles verrouillées. Conçu pour les combats dans Axion, il excelle dans la destruction des vaisseaux d'assaut et dans la perforation des coques et des blindages des ennemis mutants. Nouveau Véhicule : Hover Bike Le Hover bike est disponible en trois versions : Standard, Speed et Balanced. Des options de personnalisation supplémentaires, telles que divers accessoires, sont prévues pour les prochaines mises à jour.

Les joueurs peuvent librement utiliser le Hover Bike à travers Axion et les champs ouverts. Bien que son utilisation soit limitée dans les donjons et les batailles d'interception, les futures mises à jour des donjons intègreront des chemins où les Hover Bikes pourront être utilisés. Le Casseur de Murs



Apparaît à intervalles réguliers et prend en charge les batailles coopératives pouvant accueillir jusqu'à huit joueurs.

Bien que lent, il lance de puissantes attaques de zone telles que des ondes de choc. Il est essentiel d'esquiver ses compétences tout en lui infligeant des dégâts soutenus pour le vaincre.

Les joueurs peuvent piloter leur Hover Bike à travers l'immense champ, puis engager le combat contre le Colosse. Nouvelle Interception d’Abysse Un nouveau boss électrique, Storm Hanger, fait son apparition dans le jeu. Les joueurs devront minimiser les puissantes attaques de Storm Hanger en détruisant au bon moment les noyaux instables qui lui confèrent son bouclier EMP. Module de Déclenchement Un nouveau type de module de compétence pour Légataires, débloqué après avoir atteint le niveau 40 et terminé le niveau 40 d'Arche Tuning.

Les emplacements de prise peuvent être ouverts à l'aide d'un objet appelé Axium, mais uniquement pour les Légataires qui ont terminé Calibration au moins dix fois. Une fois déverrouillés, les modules de déclenchement peuvent être équipés ou retirés librement afin de personnaliser les configurations.

Avec la mise à jour Breakthrough, neuf nouveaux modules de déclenchement seront ajoutés, et d'autres modules seront publiés chaque mois par la suite. Les modules de déclenchement peuvent être obtenus dans Axion. Cosmétiques



Un nouveau skin thématique, le skin Rider, est désormais disponible.

De nouveaux skins premium pour Enzo et Ines, les principaux Légataires présentés dans la mise à jour Breakthrough, sont également disponibles. Descendant Boost-Up & Descendant Boost Path Event Un événement à durée limitée intitulé « Descendant Boost-Up » est actuellement en préparation. Il est destiné à aider les joueurs à rattraper leur retard et à s'adapter rapidement à la suite de la mise à jour Breakthrough, leur permettant ainsi de se lancer directement dans l'action aux côtés des joueurs déjà présents.

Descendant Boost-Up : Permet aux joueurs de passer les premières étapes du jeu et de commencer directement dans le secteur Sigma en mode difficile, tout en offrant diverses récompenses, notamment des modules et d'autres ressources dans le jeu.

: Permet aux joueurs de passer les premières étapes du jeu et de commencer directement dans le secteur Sigma en mode difficile, tout en offrant diverses récompenses, notamment des modules et d'autres ressources dans le jeu.

Descendant Boost Path : Propose aux joueurs un guide étape par étape pour les aider à s'adapter rapidement aux systèmes clés et à développer leur Légataire.

The First Descendant est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.