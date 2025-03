The First Descendant : c'est déjà la fin pour deux consoles majeures

Source: Nexon via The Gamer

L'année dernière, Nexon a lancé The First Descendant, un jeu de tir free-to-play fortement inspiré de Warframe (et accusé d'avoir plagié Destiny 2). Le titre a rencontré un vrai succès avec 10 millions de joueurs en une semaine, mais depuis, les développeurs peinent à retenir les fans, la fréquentation ne cesse de chuter selon SteamDB. Nexon a donc pris une décision importante.

Dans un récent livestream (via The Gamer), Nexon a annoncé la fin du support des versions PlayStation 4 et Xbox One. Les consoles d'ancienne génération vont être mises de côté, les joueurs ne pourront plus accéder à The First Descendant à partir du 19 juin prochain, deux semaines avant le premier anniversaire du jeu. Une déception pour de nombreux fans, mais Nexon explique qu'il rencontre des difficultés à s'occuper des versions PS4 et Xbox One, il préfère donc les abandonner pour se concentrer sur « l'augmentation de la satisfaction des joueurs ». Du moins ceux sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

The First Descendant accueillera prochainement l'Épisode 2 de la Saison 2, introduisant le personnage de Serena, tandis que la Saison 3 prévue dans les prochains mois est déjà présentée comme une « méga saison ». Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.