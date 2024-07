The First Descendant : un premier chiffre de joueurs, c'est énorme

Nexon Games a lancé le 30 juin dernier The First Descendant, un jeu de tir multijoueur free-to-play fortement inspiré par Warframe et Destiny 2. Le titre a rapidement affolé les compteurs sur Steam, réunissant la semaine dernière 264 860 joueurs en simultané sur la plateforme de Valve, sans compter les joueurs sur PlayStation et Xbox.

Le succès est au rendez-vous, Nexon Games a annoncé que The First Descendant a attiré plus de 10 millions de joueurs en sept jours ! Les développeurs remercient tous les fans pour leur soutien et assurent faire de leur mieux pour « vous offrir de belles expériences ». Malgré ce succès populaire, The First Descendant est encore très critiqué, avec des évaluations « moyennes » sur Steam. Les joueurs soulignent notamment la trop grande répétitivité du gameplay, il est pourtant nécessaire de faire les missions en boucle pour obtenir des objets in-game afin de débloquer de nouveaux Légataires, les personnages jouables. Ou alors, vous pouvez dépenser de l'argent dans le jeu pour les obtenir instantanément.

Un modèle économique très agressif pour un free-to-play, mais qui semble pour l'instant fonctionner. Il faudra voir si The First Descendant continue d'attirer autant de monde au fil des semaines et des mois, mais hier, le titre a encore réuni plus de 200 000 joueurs en simultané sur Steam.

