Supermassive Games licencie et annonce une mauvaise nouvelle pour Directive 8020

La Saison 2 de The Dark Pictures Anthology se fait désirer





Cela fait des années que les fans d'horreur attendent Directive 8020, le premier jeu de la Saison 2 de The Dark Pictures Anthology. Un titre teasé dès le dernier épisode de la Saison 1 en 2022 et officialisé seulement l'été dernier. Directive 8020 devait sortir le 2 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais...

Quand sortira Directive 8020 ?





Malheureusement, alors que les joueurs avaient marqué la date dans leur calendrier, Supermassive Games annonce aujourd'hui une mauvaise nouvelle. Directive 8020 est désormais repoussé à la première moitié de 2026, sans plus de précision. Un report de plusieurs mois justifié par la nécessité de peaufiner le jeu afin de proposer « la meilleure expérience » aux joueurs.

Supermassive licencie des développeurs





Si le report du jeu est évidemment décevant, le développeur a une autre mauvaise nouvelle. Supermassive Games annonce le licenciement de 36 employés. Le studio a plusieurs projets en développement : Directive 8020, mais également Little Nightmares III, édité par Bandai Namco. Un projet qui ne sera pas affecté par ces licenciements, selon Supermassive Games. Pour rappel, selon une rumeur, le studio développait aussi Blade Runner: Time To Live, un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne cinématographique annulé.

Quelle est l'histoire de Directive 8020 ?





Il faudra donc encore attendre de longs mois avant de découvrir Directive 8020, premier chapitre de la Saison 2 de The Dark Pictures Anthology. Un épisode qui fera la part belle à la science-fiction en nous emmenant à bord du Cassiopeia, un vaisseau colonial menacé par un organisme extraterrestre, à la croisée des chemins entre Alien et The Thing.

