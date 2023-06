LEGO 2K Goooal! : un titre et une annonce en approche pour le jeu de football de 2K Games ?

L'année dernière, une rumeur voulait que 2K Games prépare 3 jeux sportifs autour de l'univers des LEGO : un jeu de course en monde ouvert par Visual Concepts prévu pour 2022, un jeu de football avec Sumo Digital pour 2023 et un troisième encore secret. Vous le savez bien, le partenariat entre l'éditeur de jeux vidéo et le fabricant de jouets a pris forme avec LEGO 2K Drive, mais quid des deux autres titres ?



Il se pourrait que le jeu de football de Sumo Digital, qui n'est clairement pas sorti en 2022, soit proche d'être révélé. Gematsu a en effet découvert que l'organisme de classification des jeux vidéo sud-coréens, le Game Rating and Administration Committee of Korea, venait d'enregistrer dans sa base de données un certain LEGO 2K Goooal!, édité par Take-Two Interactive.

Pas besoin d'être vainqueur de Ligue des Champions pour comprendre qu'il s'agit clairement du nom officiel du jeu de football avec des personnages en briques, qui aurait donc de bonnes chances d'être révélé dans les semaines à venir. Pour une sortie en 2023, année de Coupe du Monde féminine ? Avec quel type de contenu ? Y aura-t-il des licences officielles ou juste du fun façon arcade ? Affaire à suivre ! D'ici là, LEGO 2K Drive est disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

