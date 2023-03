MAJ LEGO 2K Drive : le jeu de course en monde ouvert solo et multijoueur officiellement révélé, détails et premiers trailers

LEGO nous avait donné rendez-vous ce 23 mars pour la révélation d'un nouveau de course en partenariat avec 2K Games, c'est finalement dès aujourd'hui que nous l'avons découvert, à cause d'un article envoyé trop tôt et désormais supprimé par IGN. Comme le voulait la fuite du début de semaine, il s'appelle LEGO 2K Drive, et comme le voulaient des rumeurs encore plus anciennes, il est développé par Visual Concepts (WWE 2K, NBA 2K), à priori dans le cadre d'une collaboration plus large autour de jeux sportifs avec LEGO.

Il sera articulé autour d'un monde ouvert donnant accès à des épreuves en solo ou en multijoueur, pour de l'exploration en coopération ou des parties compétitives jusqu'à 6, pourquoi pas en profitant de l'écran séparé à 2 joueurs. L'open world impliquera des voitures urbaines, des véhicules tout-terrain et des bateaux, des décors variés, différents types d'épreuves, des mini-jeux, des défis, des objets à collectionner et à détruire, et même un scénario pour englober le tout.

Des véhicules fictifs prédéfinis issus de sets comme LEGO City ou LEGO Creator, tout comme des bolides inspirés de modèles réels de la série Speed Champions à l'instar de la McLaren Solus GT et la F1 LM seront inclus. Et il sera aussi possible de personnaliser son joujou avec plus d'un millier de briques différentes.

« Avec l’histoire de la marque LEGO, nous étions très conscients de la responsabilité que nous avions envers nos partenaires et les fans de longue date du jeu LEGO, tout en réfléchissant à la façon dont nous pouvons apporter quelque chose de nouveau et d’unique à un titre LEGO », a déclaré Greg Thomas, président de Visual Concepts. « Pour LEGO 2K Drive, nous avons réuni la meilleure équipe de créateurs de jeux de leur catégorie qui ont mis tout leur cœur dans une expérience inoubliable que nous avons hâte de partager avec les fans. »

Tout va aller très vite pour LEGO 2K Drive, car sa date de sortie est calée au 19 mai 2023 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PS4, Xbox One, Switch, PS5 et Xbox Series X|S. Pas de free-to-play en vue, mais un jeu premium, avec une édition standard à 59,99 $, une Awesome Edition à 99,99 $ avec une figurine, un véhicule et des cosmétiques numériques exclusifs, et le Year 1 Drive Pass, ainsi qu'une Awesome Rivals Edition avec encore plus de contenu numérique à 119,99 $.

Le Year 1 Drive Pass contiendra un environnement supplémentaire et les quatre extensions saisonnières, avec à chaque fois des véhicules et objets cosmétiques. Les précommandes de l'édition standard seront récompensées par l'offre de l'Aquadirt Racer Pack comprenant l'Aquadirt Racer Street Car, Off-Road Car et Racer Boat, un pack compris de base dans les éditions supérieures.

Mise à jour : l'aventure à Bricklandia vient officiellement d'être confirmée, avec deux bandes-annonces de gameplay. Une édition numérique cross-gen donnera accès aux versions PS4 et PS5 ou Xbox One et Xbox Series X|S pour 69,99 €, signe qu'il n'y aura pas de mise à niveau gratuite, un standard chez 2K.

L'EXPÉRIENCE DE PILOTAGE LEGO INOUBLIABLE

Installez-vous, mettez les gaz et partez à la découverte d'un nouveau monde, dans des courses spectaculaires ! Activez le mode Histoire complètement fou, lancez-vous dans une course contre la montre ou participez à des tournois, et éclatez-vous dans des mini-jeux uniques. Visez la victoire en maîtrisant l'art du dérapage, du turbo et des boosts pour votre véhicule ! TENTEZ DE REMPORTER LE TROPHÉE CÉLESTE

En mode Histoire, devenez un champion en vous battant contre des adversaire légendaires. Grimpez dans le classement à chaque victoire, et affrontez l'infâme Shadow Z. EXPLOREZ UN MONDE OUVERT

Lancez-vous à la conquête de Bricklandia, faites la connaissance de ses habitants haut en couleur et menez des quêtes fantasques. Traversez de luxuriants paysages sur la route de Turbo Acres, faites du hors-piste dans les déserts du comté de Big Butte, voguez sur les cours d'eau de Prospecto Valley, et bien plus encore. LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ

Pour construire des véhicules au Garage, il suffit de savoir assembler des briques. Construisez de nouvelles voitures et des bateaux à partir de rien, modifiez tous les véhicules de votre collection, ou suivez les constructions guidées, puis partez faire un tour ! JOUEZ À PLUSIEURS CHEZ VOUS ET EN LIGNE

Baladez-vous dans Bricklandia sur écran partagé ou rejoignez les autres pilotes en ligne ! LEGO 2K Drive - Édition Super Géniale (99,99 €) Jeu de base

Accès anticipé de 3 jours

le pack l'Aquadirt Racer

le Drive Pass 1 an : inclut les Packs DLC saison 1, 2, 3 et 4. le Vehicule Awesome Pizza. La date de sortie des contenus DLC sera annoncée ultérieurement.

Awesome Bonus Pack : inclut une figurine Cascadeur wheeling, un véhicule Bête Machio et un Vehicle Flair.

Awesome Rivals Bonus Pack : inclut Marin royal, Débordeur royal, Citadine Rover royal, une figurine Cascadeur scorpion intrépide, Hamburghini royale et Vehicle Flair

550 pièces Précommandez LEGO® 2K Drive et accédez au Pack de Véhicule Amphibie qui comprend une citadine, un véhicule tout-terrain et un bateau. Le Pack de Véhicule Amphibie est inclus dans les Éditions LEGO 2K Drive Super Géniale et Rivaux Super Géniaux.