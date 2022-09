F1 22 : la livrée Ferrari Giallo Modena et le circuit de Shanghai bientôt rajoutés dans le jeu de course

Pour la troisième semaine consécutive, les fans de Formule 1 auront ce week-end une course à suivre. Après Spa-Francorchamps et Zandvoort, direction l'Italie sur le célèbre circuit de Monza. Ferrari est à la maison, croisons les doigts pour qu'ils ne fassent aucune erreur avec la voiture, mais au moins, du côté de la livrée, c'est déjà une réussite.

Pour les 75 de la marque, Ferrari a en effet dévoilé la livrée Giallo Modena, avec des teintes de jaune sur la voiture rouge pour rappeler le logo de la marque au cheval cabré, tandis que les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz auront des combinaisons et casques intégralement jaunes. C'est du plus bel effet, et les joueurs de F1 22 pourront prochainement retrouver cette livrée grâce à une mise à jour gratuite. La livrée, les combinaisons des pilotes, les tenues de l'équipe, le casque et les bottes seront disponibles gratuitement à partir du 12 septembre et pendant un mois. Paul Jeal, directeur principal de la franchise F1 chez Codemasters, commente :

Nous sommes ravis d'accompagner Ferrari lors de ce moment spécial et d'apporter cette nouvelle image iconique qu'ils ont développée à F1 22. Notre studio est fier de créer des expériences de course authentiques, et ces touches renforcent à quel point le jeu est ancré dans l'univers de la Formule 1.

Au passage, Codemasters introduira avec cette mise à jour le circuit de Shanghai ainsi que l'évènement hebdomadaire A Bright Start to F1, permettant d'incarner Zhou Guanyu dans son Alfa Romeo pour dépasser son coéquipier Valtteri Bottas et son idole, Fernando Alonso, à six tours de la fin. Enfin, du 12 au 25 septembre, les joueurs qui termineront au moins 7e au Grand Prix de Singapour pourront obtenir une livrée Kohaku Koi personnalisable. F1 22 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des Pitcoins sur Amazon.