Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 22) : la pôle pour le nouveau jeu F1

Comme toutes les semaines, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, en versions physiques. La semaine dernière, ce sont cinq jeux Nintendo Switch qui occupaient l'intégralité du Top 5, mais une nouveauté multiplateforme vient leur faire de l'ombre.

Le jeu de course F1 24 s'impose directement en première position, dans sa version PS5, il est accompagné par Paper Mario : La Porte Millénaire et Mario Kart 8 Deluxe sur le podium. En quatrième place, nous retrouvons Super Mario Bros. Wonder, tandis que Marvel's Spider-Man 2 repointe le bout de son nez, en cinquième et dernière position de ce classement.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 27 au 31 mai 2024 :