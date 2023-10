TEST Super Mario Bros. Wonder : un vent de fraîcheur sur Switch

Trop chou cet éléphant !





Qui ne connaît pas les Super Mario Bros. aujourd’hui ? La Switch a eu droit à différents portages, tels que les New Super Mario Bros., et va accueillir une nouvelle production qui a de quoi titiller les fans d’univers en 2D. Son nom ? Super Mario Bros. Wonder. Le titre a de quoi émoustiller car il bouscule un brin la franchise en apportant pas mal de nouveautés. Nous l’avons terminé et il faut dire qu’il a su nous retourner le cerveau.

Vraiment trop chou !

Ne tournons pas autour du pot, les graphismes sont tout bonnement sublimes. Les développeurs se sont amusés à amener des animations inédites qui divertissent avec aisance les rétines. Les expressions faciles de nos héros sont dorénavant très prononcées. Par exemple, le visage de Mario se durcit quand il croise des ennemis, ou encore s’extasie quand il obtient des pouvoirs. Quand il pénètre dans un tuyau, sa gestuelle est loufoque et amusante. Sincèrement, ça fait du bien de voir ce genre de nouveauté visuelle dans un Super Mario Bros.

En outre, les environnements sont aussi délirants. L’équipe joue beaucoup sur les différents plans pour titiller les yeux. Au-delà de cela, les décors sont variés et ne se ressemblent pas. Mais le point qui nous a vraiment enchantés, c’est lorsque les niveaux changent d’aspect en cours de route. En effet, en touchant une fleur « Prodige », le monde se déforme, des objets prennent vie, les lumières s’affolent et les couleurs s’agitent. Il y a alors une cassure à l’image qui égaye le joueur sans difficulté. Vraiment trop chou !

Concernant la bande-son, nous avons des notes très joyeuses et enjouées dans Super Mario Bros. Wonder. Bien évidemment, nous retrouvons quelques mélopées tirées de la licence, qui ont été remixées pour toucher le cœur des vieux nostalgiques. Point assez plaisant, certains bruitages reprennent les tonalités des jeux NES. C’est tout bonnement parfait. Et le nouveau comédien de Mario et Luigi ? Sa voix n’est pas si mal et s’approche grandement de Charles Martinet. Pas de quoi être troubler pour le coup.

C’est quoi ton Badge ?





Les Super Mario Bros. sont réputés pour être des jeux accessibles. Est-ce toujours le cas ici ? Oui, en prenant la manette, le joueur comprend instantanément les commandes. Courir, sauter, casser des briques, rien de plus facile. Sauf que, il faut noter une chose, la prise en main évolue au fil de l’aventure. En effet, plus nous progressons et plus notre personnage peut exécuter des actions inédites grâce à des Badges.

C’est drôle et distrayant à la fois.

Qu’est-ce concrètement ? Des insignes que nous pouvons acheter dans des boutiques ou gagner en réussissant un défi spécifique. Avant un niveau, il est possible d’en attribuer un à notre protagoniste. Ainsi, nous pouvons sprinter extrêmement vite, sauter très haut en flottant un petit peu dans les airs, nager avec souplesse dans l’eau, user d’un grappin pour s’accrocher aux parois (oui, vous avez bien lu), et bien d’autres choses farfelues. Cet ajout est le bienvenu et apporte un challenge supplémentaire dans certains niveaux pour débusquer tous les secrets. Il y a diverses sortes de Badges, dont certains pas très utiles, à vous de les trouver ! Bref, nous adorons totalement l’idée.

Qui dit nouveau jeu, dit aussi nouveaux pouvoirs (impossible d’y échapper). Des objets classiques, comme le Super Champignon ou encore la Super Etoile, sont éparpillés dans les parages, mais il y a aussi du neuf. Faites coucou au Champignon Foreuse, pour se faufiler dans le sol ou le plafond, à la Pomme D’Eléphant, donnant une force démesurée, ou encore à la Fleur à Bulles, permettant de lancer des bulles pour emprisonner des adversaires. Ces transformations sont pratiques et donnent la possibilité de débloquer des passages, de trouver des endroits secrets, ou de massacrer facilement de vilains garnements. C’est drôle et distrayant à la fois, un véritable plaisir entre les mains !

Autre point et pas des moindres, la possibilité de contrôler tous nos héros dès le départ. Nintendo est très malin et a pensé à des personnages destinés aux bambins. Mario et ses amis sont là et se jouent de la même manière, les Yoshi, eux, ne subissent pas de dégâts et peuvent planer en plus de gober tout et n’importe quoi. En dernier lieu, nous avons Carottin qui s’invite à la fête et est invincible. Ainsi, les parents peuvent s’amuser avec leurs enfants en sélectionnant un protagoniste immunisé dans ce monde coloré. Merci Big N. !

Un petit séjour au Royaume des Fleurs





Mario, la Princesse Peach, Luigi et toute la team sont invités au Royaume des Fleurs par le Prince Florian pour se détendre un peu. Les festivités se passent bien, quand tout à coup, l’abominable Bowser débarque et casse l’ambiance. Le fier adversaire du moustachu s’approprie une fleur Prodige, ce qui lui permet de fusionner avec le château de sa majesté. Plusieurs habitants se font emprisonner, nous devons les délivrer et sauver le pays.

Un titre parfait pour les grands et les petits.

Pour ne pas changer, le scénario est très bateau et est un prétexte pour nous lancer dans différents niveaux excentriques. Pour progresser et débloquer des zones, nous devons impérativement récupérer des « Graines Prodige ». En achevant les univers des diverses contrées, cela nous a pris 5 à 6 heures. Mais sans surprise, le titre nous pousse à revenir faire certains parcours pour trouver des lieux dissimulés, donnant accès à des mondes secrets ; nous faisons penser grandement à Super Mario World au passage. L’intérêt d’un tel titre réside aussi dans sa rejouabilité, si vous achetez un Mario en 2D, ce n’est pas juste pour voir le générique final. Et même une fois achevé à 100 %, l’envie d’y retourner sera présente.

Mais attendez, ce n’est pas tout, cette nouvelle production n’est pas qu’un jeu en solitaire. Le géant japonais mise aussi sur une expérience à plusieurs ! Que ce soit en local ou en ligne (enfin un mode sur la Toile...), nous pouvons nous éclater avec 3 autres personnes. Une fois lancé, nous pouvons soit coopérer pour trouver facilement des graines, soit se mettre des bâtons dans les roues pour rigoler entre amis et devenir le leader de la partie. Chose plutôt sympathique, en ligne, nous pouvons laisser des panneaux pour aider les autres participants ; comme redonner vie à un camarade pour qu’il puisse revenir en jeu. En d’autres termes, avec une bande d’amis, cette petite odyssée a de quoi amuser. Barres de rire en vue !

Comment ne pas tomber amoureux de Super Mario Bros. Wonder ? Nintendo a su renouveler sa recette en y ajoutant de nouveaux ingrédients, et il faut dire que le résultat est plus que satisfaisant, brillant et épatant. Nous pensions que l’entreprise stagnait avec les Mario en 2D, mais elle arrive une nouvelle fois à nous surprendre. Action, rythme, univers, dans sa catégorie (à savoir les jeux de plateforme), il est clairement un incontournable à ne pas manquer sur Switch. Un titre parfait pour les grands et les petits.

Vous pouvez acheter Super Mario Bros. Wonder sur :

Les plus Ultra mignon

Une prise en main excellente

L’idée de Badges, bien vue !

Les nouveaux pouvoirs, délirants

Jouer à plusieurs, de quoi bien rigoler

La rejouabilité, l’envie d’y retourner Les moins Certains vont trouver le jeu trop court, et pourtant…

Certains Badges pas forcément utiles

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 16 20 Verdict 18 20