Super Mario Bros. Wonder : les tests français sont là, nos confrères ont-ils aimé ?

Si vous avez une Nintendo Switch, vous avez forcément Super Mario Bros. Wonder dans le viseur. Seulement voilà, cette nouvelle expérience en 2D en vaut-elle la chandelle ? Après la presse anglophone, nous nous attardons sur les verdicts de nos amis français. Une aventure incroyable ? Les journalistes ont adoré cette nouvelle production.

Pour JeuxVideo.com, « ce nouvel épisode fait renouer la série de jeux plateformes en 2D avec l’exceptionnel », pour Gameblog, nous avons là « une aventure riche et colorée qui nous vend du rêve et qui nous embarque dans son univers fantastique et onirique », pour JeuxActu, il est « impossible de ne pas sortir de cette expérience avec le sourire aux lèvres », et pour Millenium, le titre est « fun et surprenant de bout en bout ».

Envie de craquer ? La date de sortie de Super Mario Bros. Wonder est fixée au 20 octobre 2023.

Vous pouvez acheter Super Mario Bros. Wonder sur :