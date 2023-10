Super Mario Bros. Wonder : les tests tombent, les notes de la presse anglophone sont explosives !

Super Mario Bros. Wonder arrive d’ici quelques heures, en attendant la venue de la bête dans les boutiques du monde entier, la presse anglophone partage leurs impressions. Comme vous allez pouvoir le constater, les verdicts sont explosifs ! Mais avant toute chose, au moment où nous écrivons ses lignes, sachez que le titre obtient un magnifique 93 sur Metacritc.

Bref, que faut-il retenir de tous ces verdicts ? Visuellement, le titre est superbe, les nouveaux pouvoirs sont amusants, les mondes sont variés et divertissants, le système de Badges est une bonne idée, et les parties en ligne sont délirantes. Un peu de négatif ? Certains de nos confrères le trouvent un peu trop facile, et il est dommage de ne pas pouvoir équiper plusieurs Badges quand nous jouons sur la Toile.

Pour rappel, la date de sortie de Super Mario Bros. Wonder est fixée au 20 octobre 2023.

