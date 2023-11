Super Mario Bros. Wonder : un premier chiffre de vente dévoilé, c'est un lancement record pour la licence !

Ce mardi, Nintendo partageait son habituel bilan trimestriel avec de gros chiffres concernant la Switch et ses jeux first-party en date du 30 septembre 2023. Sauf que depuis, un certain Super Mario Bros. Wonder a fait son apparition sur les étales et dans les rayons virtuels de l'eShop. Premier épisode en 2D entièrement inédit depuis 11 ans et la sortie de New Super Mario Bros. U, il a su convaincre la presse spécialisée française et nos confrères anglophones, ainsi que les joueurs du monde entier. Nous n'aurons pas à attendre jusqu'à l'année prochaine pour savoir s'il a cartonné, car un nouveau document de présentation des résultats financiers a été mis en ligne, où le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a notamment évoqué le jeu.

Sur les deux semaines ayant suivi son lancement du 20 octobre 2023, soit jusqu'à vendredi dernier, Super Mario Bros. Wonder s'est d'ores et déjà écoulé à 4,3 millions d'exemplaires dans le monde. Oui, c'est clairement moins que les 10 millions de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur trois jours, mais cela suffit pour en faire le jeu Super Mario le plus rapidement vendu de l'histoire moderne. En effet, l'éditeur n'a commencé à collecter les données de ventes en direct de softwares qu'à partir de l'ère Wii et DS, donc ce n'est peut-être pas un record absolu.

Shuntaro Furukawa précise également que les jeux Super Mario ont tendance à se vendre de manière consistante sur une longue période de temps. Il n'y a qu'à voir New Super Mario Bros. U Deluxe qui totalise actuellement 16,70 millions d'unités écoulées pour se dire que son successeur devrait un jour le rattraper et le dépasser, du moins c'est tout ce que nous lui souhaitons. Le président s'attend à ce qu'il fasse figure de choix attrayant auprès des consommateurs pour les fêtes de fin d'année et au-delà. De plus, ses bonnes ventes sont rattachées selon lui à l'excitation globale entourant Super Mario Bros. Le Film.

Pour continuer à surfer sur le succès du long-métrage et de la licence, il est rappelé que la Switch va bénéficier dans les semaines et mois à venir des jeux suivants : Super Mario RPG (lire notre preview), Princess Peach: Showtime!, Luigi's Mansion 2 HD, Mario vs. Donkey Kong et Paper Mario : La Porte Millénaire. Oui, un seul est inédit dans le lot, mais des remakes ou remaster de qualité (espérons-le pour tous) devraient sans mal séduire les joueurs n'y ayant jamais joué et les nostalgiques.

Si vous comptez vous aussi craquer pour l'aventure au Royaume des Fleurs de Mario et ses camarades, Super Mario Bros. Wonder est actuellement disponible

