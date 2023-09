Luigi's Mansion 2 HD : une nouvelle bande-annonce qui fait peur par son manque de nouveautés

Hasard du calendrier ou choix volontaire, c'est le 14 septembre 2001 que sortait le tout premier Luigi's Mansion sur GameCube dans l'Archipel. Ce spin-off avec le frère de Mario jouant les chasseurs de fantômes a depuis connu deux autres épisodes, le plus récent Luigi's Mansion 3 étant paru sur Switch en 2019. En juin dernier, nous apprenions avec surprise que Luigi's Mansion 2 ferait son retour sur cette dernière avec des graphismes améliorés, un choix étonnant de le proposer seul alors que le premier avait justement eu droit à un portage sur 3DS. Le Nintendo Direct du jour vient nous le montrer plus en détail, mais il y a de quoi être déçu.

Pour commencer, il faudra l'appeler Luigi's Mansion 2 HD afin de bien le distinguer de l'original qui n'est pas si vieux que ça. Outre ses graphismes remis aux goûts du jour, nous pourrons toujours compter sur du jeu en coopération jusqu'à 4 joueurs en ligne au travers de différents modes multi et afin de relever les défis de la Tour Hantée, sauf que contrairement à la 3DS, le NSO est payant...

Luigi's Mansion 2 HD : incarnez Luigi et explorez plusieurs manoirs effrayants et faites-y le ménage dans cette version de Luigi's Mansion 2 aux graphismes améliorés. La Vallée des ombres déborde de lieux glaçants à visiter et de fantômes espiègles à capturer. Heureusement, Luigi possède tous les outils nécessaires pour mener cette mission à bien, tels que le Spectroflash qui peut étourdir les fantômes ou encore son fidèle Ectoblast qui lui permet d'aspirer les fantômes et d'interagir avec votre environnement. Cela lui sera d'autant plus utile que ses escapades paranormales le conduiront dans toutes sortes de lieux tels qu'un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n'en mentionner que quelques-uns.