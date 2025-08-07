Nintendo Indie World : voici toutes les annonces à retenir

Nintendo nous avait donné rendez-vous cette après-midi pour un Indie World, une courte présentation de 15 minutes dédiées aux jeux indépendants attendus sur Switch 1 et Switch 2. Malgré la durée réduite, cette présentation a mis en lumière de nombreux jeux indépendants, avec de belles surprises pour les joueurs.

Sans plus attendre, voici tout ce qu'il fallait retenir de ce Nintendo Indie World, édition août 2025 :

Miaounifique, une mise à jour gratuite pour Little Kitty, Big City signée Double Dagger Studio : votre matou va pouvoir agrandir son territoire et partir à la découverte de quartiers inédits dans cette mise à jour gratuite pour le jeu principal. Faites de nouvelles connaissances, essayez des chapeaux, apprenez des tours auprès de votre ami canin, immortalisez vos aventures grâce au mode photo, et plus encore. Vous pouvez aussi personnaliser la couleur, les marquages et les yeux de votre chat, entre autres. Partez semer la pagaille dans une ville regorgeant de surprises. La mise à jour gratuite pour Little Kitty, Big City fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.

Mina The Hollower





Mina The Hollower, un jeu signé Yacht Club Games : plongez au cœur d'un monde terrifiant en tant que Mina, une Muloteuse réputée propulsée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite. Creusez sous les dangers et les monstres, fouettez vos ennemis et équipez-vous de tout un arsenal d'armes d'appoint et de bibelots aux pouvoirs variés. Explorez un vaste monde féerique en pixel art doté d'un gameplay magistral, tremblez devant des boss bestiaux et laissez-vous emporter par des musiques envoûtantes. Rencontrez des personnages étranges, découvrez des secrets et illuminez les ténèbres omniprésentes dans le tout nouveau jeu des développeurs de Shovel Knight. Vous pouvez débuter l'aventure dans la démo gratuite du jeu disponible dans la journée sur le Nintendo eShop, et la reprendre là où vous l'aviez interrompue dans la version complète de Mina the Hollower, disponible le 31 octobre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Is This Seat Taken?, un jeu signé Poti Poti Studio et Wholesome Games Presents : Fenêtre ou couloir ? Table centrale ou alcôve ? Loup solitaire ou boute-en-train ? Dans ce jeu de réflexion tranquille et sans pression, votre mission consiste à installer tout le monde à la place qui lui convient. Que ce soit dans une salle de cinéma, un bus bondé, une réception de mariage ou encore un taxi, il faudra composer avec les préférences de chacun et chacune dans toutes sortes de situations. Attribuez leur juste place à des individus aussi singuliers que tatillons en prenant en compte leurs traits de caractère uniques afin d'installer tout le monde confortablement. Is This Seat Taken? fera son arrivée dans la journée en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch.

Herdling





Herdling, un jeu signé Panic et d'Okomotive : lancez-vous dans une grande expédition en montagne à la tête d'une harde de créatures adorables appelées calicornes, gravissez des sentiers escarpés, surmontez des dangers étranges et des obstacles inattendus, et frayez-vous un chemin jusqu'aux mystères du sommet dans cette toute nouvelle aventure. Herdling est un récit émouvant d'amitié et de confiance apporté par Okomotive, les créateurs des jeux FAR à l'ambiance magique encensés par la critique, et par Panic, l'éditeur de Firewatch. Herdling fera son arrivée le 21 août sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dans la journée sur le Nintendo eShop.

Well Dweller





Well Dweller, signé Kyle Thompson et Top Hat Studios : dans une forêt des fins fonds d'un puits, la bravoure d'une créature est l'ultime rempart contre la reine. Vous incarnez Glimmer, un petit oiseau armé d'une allumette dont la mission est de réduire en cendres la reine maléfique afin de sauver sa famille. Aventurez-vous dans un monde à la fois féerique et morbide peuplé de personnages charmants et d'ennemis redoutables. Forgez-vous un chemin, collectez des objets pour améliorer vos compétences et affrontez des créatures terrifiantes avec pour seule arme votre allumette, dans le but ultime de retrouver votre famille. Résolvez des énigmes, découvrez des secrets et percez les mystères qui se cachent dans ce royaume pourri. Un petit héros improbable s'apprête à voler de ses propres ailes dans Well Dweller, qui fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch.

Ultimate Sheep Raccoon





Ultimate Sheep Raccoon, signé Clever Endeavour Games : construisez un parcours chaotique avec vos amis et faites la course à vélo en incarnant une bande d'animaux de la ferme dans le successeur du party game de plateforme débridé Ultimate Chicken Horse. Dans ce jeu d'ambiance, vous devez disposer des obstacles, des rampes et des pièges avant de vous lancer dans une course débridée et collecter des power-ups, esquiver les dangers et réaliser toutes sortes de figures pour garder une longueur d'avance jusqu'à la ligne d'arrivée ! Vous pouvez choisir d'incarner Chicken, Horse, Sheep et Raccoon, quatre personnages qui font leur retour accompagnés d'une toute nouvelle bande d'animaux de la ferme également jouables, puis affrontez-vous à huit dans des courses en local ou en ligne. Créez et partagez vos propres niveaux en ligne, et assemblez des playlists. Ultimate Sheep Raccoon fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

BALL x PIT





BALL x PIT, signé Kenny Sun & Friends et Devolver Digital : préparez-vous à affronter des hordes d'ennemis, faire ricocher les projectiles et utiliser le butin pour étendre votre domaine dans ce survival-roguelite qui mélange casse-brique, fusion de boules et construction de base. Étendez votre domaine, générez des ressources et recrutez des héros uniques qui vous aideront dans la réussite de votre expédition. Baboulone est tombée... mais avec plus de 60 boules randomisées à équiper et combiner pendant votre aventure, vous pouvez découvrir des combinaisons surpuissantes qui vous vous aideront à reconstruire cette ville déchue. BALL x PIT fera son arrivée le 15 octobre sur Nintendo Switch et cet automne sur Nintendo Switch 2.

Content Warning





Content Warning, signé Landfall : devenez célèbre ou mourez en essayant. Content Warning est un jeu d'horreur en coop*3 jouable à quatre*2 et dans lequel vous descendez dans les tréfonds du monde oublié dans le but de filmer des choses terrifiantes pour tenter de devenir célèbre. Chaque mission dure trois jours, et plus vous filmez de choses terrifiantes, plus vous faites le buzz. Remontez de vos plongées avec vos vidéos (et vos amis), publiez-les et attendez que les vues et les revenus publicitaires explosent. Content Warning fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Glaciered







Glaciered, signé Studio Snowblind et PLAYISM : la Terre, 65 millions d'années dans le futur. L'hiver éternel a recouvert la Terre de glace, mais sous surface, de nouvelles créatures prospèrent. Dans ce jeu d'action aquatique futuriste, vous incarnez un Tuai, une espèce aviaire évoluée descendant des dinosaures, et explorez un monde océanique tout en affrontant de féroces créatures marines au cours de combats dynamiques en temps réel. Déchaînez les pouvoirs de vos lignées aviaires et sauriennes afin de protéger Everwinter. Sillonnez les mers à la fin des temps dans Glaciered, qui fera son arrivée cet hiver en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch 2.

Neverway





Neverway, signé Coldblood Inc. et Outersloth : après avoir quitté un travail sans perspectives, Fiona prend un nouveau départ dans une ferme et y devient l'émissaire immortelle d'un dieu défunt. Empêchez votre vie de se disloquer dans Neverway, un RPG cauchemardesque de simulation de vie codirigé par le pixel artist de Celeste, sur une musique de Disasterpeace, le compositeur de Fez et Hyper Light Drifter. Explorez un monde postapocalyptique, affrontez des créatures redoutables lors de combats effrénés, et rencontrez, séduisez ou utilisez des personnages attachants. Occupez-vous de votre ferme, pêchez et cuisinez tout en reconstruisant votre vie, mais n'oubliez pas de payer vos dettes dans Neverway, qui fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch.

UFO 50





UFO 50, signé Mossmouth, une compilation de 50 jeux solo et multijoueur englobant un large panel de genres, du jeu de plateforme au shoot 'em up en passant par les jeux de réflexion, les roguelite ou les RPG, fera son arrivée dans la journée en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch.

Tiny Bookshop





Tiny Bookshop, signé neoludic games et Skystone Games, un jeu de gestion narratif cosy dans lequel vous établissez une petite librairie d'occasion dans des lieux pittoresques et apprenez à connaître les habitants de Bouquainville, fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch.

Strange Antiquities





Strange Antiquities, signé Bad Viking et Iceberg Interactive, où vous devenez gardien d'une boutique d'antiquités occultes. Les manifestations étranges et les sombres mystères abondent dans cette suite du titre Strange Horticulture qui fera son arrivée le 17 septembre sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dans la journée sur le Nintendo eShop.

OPUS: Prism Peak





OPUS: Prism Peak, par SIGONO et SHUEISHA GAMES, un jeu d'aventure dans lequel un photographe croise le chemin d'une jeune fille mystérieuse dans un monde onirique dont il devra dévoiler les mystères à l'aide d'un vieil appareil photo, fera son arrivée cet automne en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Go-Go-Town!





Go-Go-Town!, par Prideful Sloth et CULT Games, un jeu dans lequel, en tant que maire, vous devez construire, gérer et transformer les infrastructures délabrées de votre ville afin de la transformer en un lieu prospère et attirer les touristes, fera son arrivée au printemps 2026 en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch.

Caves of Qud





Caves of Qud, signé Freehold Games et Kitfox Games, un roguelite en 2D au tour par tour prenant racine dans un rétrofutur épique où vous devez survivre à la simulation complexe d'un monde peuplé de plantes évoluées et d'autres espèces mutantes, fera son arrivée cet hiver en exclusivité console sur Nintendo Switch.

Undusted: Letters from the Past





Undusted: Letters from the Past, signé 5minlab Corp. et Toge Productions, un jeu atmosphérique tranquille où vous redonnez vie à un passé familial touchant en nettoyant des objets poussiéreux, fera son arrivée en octobre sur Nintendo Switch.

Winter Burrow





Winter Burrow, signé Pine Creek Games et Noodlecake, un jeu de survie chaleureux dans les bois où une souris rentre chez elle pour restaurer sa tanière d'enfance et explorer, tricoter et mitonner des tartes, fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.