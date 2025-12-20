Légendes Pokémon : Z-A, la Saison 4 est lancée, c'est le moment parfait pour s'y mettre !

Les dates de la Saison 4 du Club de Combat Z-A





C'est ce jeudi que la Saison 3 du Club de Combat Z-A de Légendes Pokémon : Z-A a pris fin très tôt dans la nuit par chez nous. Game Freak n'a pas tardé à lancer la Saison 4 dans la foulée, qui a donc débuté le 18 décembre à 7h00 et se terminera le jeudi 8 janvier 2026 à 2h59. Du côté des restrictions, les 231 créatures du Pokédex d'Illumis sont autorisées, ainsi que les 112 premières de l'Extra Dex (sur 132).

Les récompenses à obtenir





Comme déjà annoncé, c'est uniquement par ce biais qu'il est possible d'acquérir la Glaivodite servant à obtenir Méga-Glaivodo, apparu avec le DLC Méga-Dimension. Notez qu'un échange suffit à obtenir le Pokémon, pas besoin de débourser 29,99 € pour ce contenu qui ne les vaut clairement pas.

En plus de ça, les trois précédentes récompenses liées à Méga-Goupelin, Méga-Amphinobi et Méga-Blindépique font leur retour. Vont-elles continuer à être présentes à chaque fois ? Dans le doute, c'est le moment idéal de tout récupérer sans trop de mal. Pour rappel, la Jungkite, la Laggronite et la Braségalite seront progressivement offertes de la même manière lors des Saisons 5 à 7 ces prochains mois.

Méga-Gemmes Rang S : Glaivodite.

Rang U : Blindépiquite.

Rang W : Goupelinite.

Rang Y : Amphinolite. Fin de saison Rang A : 3 Capsules d'Or, 5 Capsules d'Argent, 3 Graines Maîtrise et 1 Maxi Pépite.

Rang B à rang E : 2 Capsules d'Or, 3 Capsules d'Argent, 2 Graines Maîtrise et 2 Pépites.

Rang F à rang I : 1 Capsule d'Or, 2 Capsules d'Argent, 1 Graine Maîtrise et 2 Pépites.

Rang J à rang M : 1 Capsule d'Argent, 1 Graine Maîtrise et 2 Pépites.

Rang N à rang R : 1 Graine Maîtrise et 1 Pépite

Rang S et inférieur : 1 Pépite.

Retour sur la mise à jour 2.0.0





Pour terminer, vous trouverez ci-dessous le changelog du dernier patch en date, déployé au lancement du DLC :

Version 2.0.0 (datée du 10/12/25) Le scénario du contenu additionnel Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension est maintenant disponible Les joueurs et joueuses qui ont acheté le contenu additionnel Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension (vendu séparément) peuvent désormais profiter de son scénario supplémentaire.

Vous devrez terminer le scénario principal de Pokémon Legends: Z-A pour pouvoir accéder à l’intrigue du contenu additionnel Mega Dimension. Nouveaux Pokémon Les joueurs et joueuses qui n’ont pas acheté le contenu additionnel Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension peuvent tout de même croiser ou obtenir les Pokémon ajoutés au jeu par Mega Dimension via les fonctionnalités de communication. Corrections de problèmes Plusieurs problèmes ont été corrigés.

Si vous comptez vous procurer Légendes Pokémon : Z-A, sa Nintendo Switch 2 Edition (incluant le jeu jouable sur Switch et la mise à niveau) est vendue à seulement 47,99 € chez Cdiscount et sur Amazon.

