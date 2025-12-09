Légendes Pokémon : Z-A, la bande-annonce du DLC Méga-Dimension partage la vedette avec une ardente distribution

Bande-annonce de l'extension Méga-Dimension





C'est déjà ce mercredi que sortira le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon : Z-A, une extension payante vendue 29,99 € et dont la promotion n'a pas été très convaincante. Nous savons simplement que la nouvelle aventure proposée se déroulera à Extra Illumis, une zone visuellement peu inspirée où il sera possible de croiser des créatures dépassant le niveau 100. Outre Anya et son Hoopa, ainsi que le retour de Cornélia, les seules autres certitudes sont l'ajout de Méga-Évolutions inédites, à savoir Méga-Raichu X, Méga-Raichu Y, Méga-Éoko, Méga-Zeraora et Méga-Lucario Z. Le cas de Méga-Glaivodo sera un peu différent, nous y reviendrons plus bas. Difficile avec si peu de nouveautés présentées de donner envie de passer à la caisse et ce n'est malheureusement pas sa bande-annonce de lancement qui changera la donne, qui est d'ailleurs reléguée en deuxième partie de la vidéo du jour, qui préfère mettre en avant un Pokémon aussi adoré que détesté par les joueurs (dû à son omniprésence) : Dracaufeu. Et, non, aucun indice quant à un possible Méga-Dracaufeu Z n'est présent, donc il vaut mieux ne rien espérer.

Une distribution disponible pour tous





Après les deux Cadeaux Mystère ayant ajouté des missions secondaires EX donnant accès à Diancie et Mewtwo, The Pokémon Company et Game Freak célèbrent la sortie du DLC en offrant un Dracaufeu Baron à la communauté. Oui, il est d'ores et déjà possible d'en obtenir normalement en jouant, cela n'a donc rien d'exceptionnel.

Cadeaux Mystère : Via un code ou mot de passe.

Durée de validité : du mardi 9 décembre 2025 à 15h00 au lundi 19 janvier 2026.

Mot de passe : B1G0006.

Livré au niveau 36, ce Dracaufeu dispose des capacités Lance-Soleil, Lance-Flammes, Draco-Griffe et Lame d'Air, en plus d'être livré dans une Mémoire Ball.

Trois Méga-Gemmes de plus bloquées derrière le jeu en ligne





Enfin, et ce n'est pas vraiment une surprise, nous avons la confirmation que Méga-Jungko, Méga-Braségali et Méga-Laggron seront disponibles grâce aux ajouts apportés par Méga-Dimension. Sauf que là encore, il faudra passer par le Club de Combat Z-A pour obtenir leurs Méga-Gemmes lors des prochains mois...

Le site officiel précise que les trois créatures sous leur forme de base pourront seulement être croisées dans le DLC, mais comme Glaivodo, un échange avec un ami pourra tout aussi bien faire l'affaire, donc difficile d'y voir là du contenu exclusif, surtout qu'il est bien indiqué que ces récompenses ne nécessiteront pas de l'acheter.

Saison 3 - Jusqu'au jeudi 18 décembre à 2h59 (Blindépiquite, Goupelinite et Amphinolite).

Saison 4 - Glaivodite.

Saison 5 - Jungkite.

Saison 6 - Laggronite.

Saison 7 - Braségalite.

Si vous souhaitez vous procurer Légendes Pokémon : Z-A, sa Nintendo Switch 2 Edition (incluant le jeu jouable sur Switch et la mise à niveau) est vendue 51,49 € chez Leclerc, Cdiscount et sur Amazon.

