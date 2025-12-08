Actualité
Monster Hunter Showcase 08 12 2025

Monster Hunter Showcase : les créatures de Capcom seront de sortie ce lundi soir

Source: Capcom

D'ici quelques heures, les dernières informations en date concernant les jeux de l'éditeur japonais seront communiquées.

Date et heure du Monster Hunter Showcase de décembre 2025

La fin d'année approche et outre les Game Awards à venir en fin de semaine, d'autres rendez-vous plus mineurs sont prévus en termes d'annonces vidéoludiques, à commencer par un Monster Hunter Showcase ce lundi soir. C'est vendredi que Capcom a annoncé ce programme, teaser à l'appui, qui sera diffusé à 23h00. Sans surprise, nous y retrouverons Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series X|S, PC) et le jeu de rôle Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC).

À quoi s'attendre ?

Du côté de MH Stories 3, sa date de sortie et les détails de sa commercialisation étant connus, tout est possible en ce qui concerne son intrigue et son gameplay. Pour MH Wilds, après la collaboration FFXIV sortie fin septembre, c'est désormais la Grande mise à jour 4 qui va être pleinement détaillée, elle qui avait été datée au 16 décembre lors du State of Play Japan. D'ailleurs, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de plus quant à ce dernier, même si un teasing pour 2026 n'est pas à exclure.

Vous pourrez suivre la présentation via le flux vidéo ci-dessous :

Actuellement, la Monster Hunter Stories Collection réunissant les deux précédents spin-offs de la licence est vendue 53,99 € chez Gamesplanet.

