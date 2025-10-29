Capcom : les ventes de Monster Hunter Wilds dégringolent, Resident Evil sauve les meubles

Capcom vient de publier son dernier bilan financier, couvrant le deuxième trimestre de l'année fiscale 2025. Le studio japonais dévoile notamment des chiffres très intéressants sur les ventes de jeux pendant cette période. Devil May Cry 5 continue de performer, avec deux millions d'exemplaires supplémentaires vendus cette année. Le titre a déjà dépassé les 10 millions de ventes.

Resident Evil se vend bien...





Resident Evil Village s'est quant à lui écoulé à plus de 1,5 million d'exemplaires pendant ce trimestre. Il s'est mieux vendu que Resident Evil 4 Remake sur cette période. Resident Evil 2 Remake reste quand même l'opus le plus vendu de la franchise, avec désormais 16,3 millions de copies écoulées. Resident Evil 7 : Biohazard reste tout proche derrière lui. L'année prochaine, Capcom lancera Resident Evil Requiem, un opus majeur déjà très attendu par les fans. Bien évidemment, le studio japonais espère en vendre des millions dès la sortie.

... Monster Hunter Wilds beaucoup moins !





Si les Resident Evil se portent bien, ce n'est pas vraiment le cas des jeux Monster Hunter. Capcom avait lancé Monster Hunter Wilds en février dernier, il avait séduit huit millions de joueurs lors des trois premiers jours. Mais les ventes ont ralenti, avec seulement deux millions de ventes supplémentaires pendant le mois qui a suivi le lancement. Lors du dernier trimestre, Monster Hunter Wilds s'est écoulé à 637 000 exemplaires seulement. C'est moins que Monster Hunter Rise sur cette période.

Une perte de popularité qui n'est pas très étonnante. Peu après la sortie, les fans de la franchise ont vite pointé un manque de contenu endgame, sans oublier des problèmes de performances. Capcom a mis de longs mois à réagir, mais le mal est fait. Encore aujourd'hui, Monster Hunter Wilds a des évaluations récentes « plutôt négatives » sur Steam.

Capcom a encore du boulot pour satisfaire les joueurs, mais côté finances, tout va bien. Et tout ira sans doute encore mieux après la sortie de Resident Evil Requiem, le 27 février 2025. Vous pouvez précommander le survival-horror à 79,90 € chez Leclerc.