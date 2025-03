Monster Hunter Wilds : un premier chiffre de ventes dévoilé, c'est un record pour Capcom

Le 28 février sortait Monster Hunter Wilds, le nouveau jeu d'action de Capcom. Un véritable évènement pour les fans de la franchise, le précédent opus est un énorme carton et cumule plus de 28 millions d'exemplaires vendus (en comptant l'Iceborne Master Edition). Ce nouveau MHW était attendu au tournant et nombreux sont les fans à avoir déjà craqué.

Dans un communiqué, le studio japonais fait un premier point sur les ventes et annonce que Monster Hunter Wilds s'est déjà écoulé à plus de huit millions d'exemplaires en trois jours ! C'est évidemment un record pour la franchise, mais c'est également le meilleur démarrage pour un jeu Capcom tout court. La réussite du lancement était déjà palpable avec les chiffres de Steam, c'est désormais officiel.

À titre de comparaison, Black Myth: Wukong avait trouvé 10 millions de preneurs en trois jours l'été dernier, GTA V s'était écoulé à 16 millions d'exemplaires sur cette même période et Call of Duty: Modern Warfare II (2022), The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Pokémon Écarlate et Violet avaient chacun séduit 10 millions de joueurs, toujours en trois jours. Cyberpunk 2077 avait quant à lui enregistré huit millions de précommandes.

Autant dire que Monster Hunter Wilds réalise l'un des meilleurs démarrages d'un jeu vidéo, le meilleur pour Capcom. Si vous n'avez pas encore craqué, le titre est disponible à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

