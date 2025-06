Resident Evil Requiem se remontre avec du gameplay et des infos, mais c'est décevant

Un Capcom Spotlight riche en annonces





Capcom nous avait donné rendez-vous hier soir pour assister à un Spotlight mettant en avant ses prochains jeux. En plus de Street Fighter 6, Monster Hunter Wilds, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess et PRAGMATA, le studio japonais a évidemment évoqué Resident Evil Requiem, neuvième opus de la franchise principal. Un titre faisant suite à Resident Evil Village et dévoilé lors du Summer Game Fest Live 2025 avec une alléchante bande-annonce. Cet opus permettra d'incarner Grace Ashcroft à Raccoon City, une ville évidemment en ruine depuis la fin de Resident Evil 3: Nemesis.

Un Resident Evil dans la lignée des précédents





Il y a quelques semaines, certains journalistes ont pu découvrir une séquence de gameplay de Resident Evil Requiem, montrant Grace évoluer dans un hôtel aux allures d'hôpital, intimement lié à la mort de sa mère huit ans plus tôt. La caméra passait de la première à la troisième personne et un nouvel ennemi inarrêtable rôdait, de quoi rappeler les traques de Mr X (RE 2), Nemesis (RE 3), Jack Baker (RE 7) et Lady Dimitrescu (RE 8).

De nouveaux extraits dévoilés pendant le Capcom Spotlight





Le Capcom Spotlight a donc été l'occasion de découvrir de nouvelles séquences de Resident Evil Requiem. Disons-le tout de suite, après avoir veillé si tard, la déception était grande, l'équipe derrière la création du jeu a simplement évoqué quelques points importants de ce nouvel opus, sans trop en dire. Resident Evil Requiem est ainsi né de la volonté de créer une peur addictive, rendant le jeu à la fois effrayant et amusant. Grace est présentée comme un nouveau type de personnage, il fallait que les joueurs puissent ressentir la même peur qu'elle, bien qu'elle soit capable d'utiliser des armes à feu et de garder son sang-froid pour résoudre des énigmes. Les développeurs évoquent d'ailleurs le cas de Leon S. Kennedy, qui n'est pas effrayé par la moindre chose, il aurait donc fait un mauvais personnage jouable pour cet opus. De quoi décevoir les fans qui attendaient son retour suite aux déclarations d'un insider.

Capcom a également rappelé que Resident Evil Requiem proposera deux caméras différentes, les joueurs pourront passer d'une vue FPS plus immersive à une vue TPS derrière l'épaule plus adaptée à l'action, et ce n'importe quand pendant la partie. Nous avons d'ailleurs droit à de brefs extraits de gameplay pour montrer ces deux caméras. Côté scénario, RE 9 prendra place environ 30 ans après la frappe d'un missile qui a détruit Raccoon City, laissant la ville en ruines. D'ailleurs, en 2026, la saga Resident Evil fêtera ses 30 ans ! Cet opus rend hommage aux personnages qui sont morts ou qui ont changé après cette première vague de zombies, une sorte d'oraison funèbre, d'où le titre Resident Evil Requiem, qui marquera un tournant dans la franchise. La fin d'une ère, mais aussi le début d'une autre.

Quand sortira Resident Evil Requiem ?





La date de sortie de Resident Evil Requiem est déjà fixée au 27 février 2026 sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pour rappel, Capcom nous a déjà donné rendez-vous à la gamescom 2025, qui aura lieu du 20 au 24 août prochains, afin d'essayer une démo jouable. Vous pouvez déjà visiter Raccoon City avant sa destruction dans Resident Evil 3 Remake, disponible à partir de 9,25 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet. L'opus original est quant à lui vendu 9,99 € sur GOG.com.

