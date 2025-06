Resident Evil Requiem : les fans sont hypés et le font savoir

Lors du Summer Game Fest Live 2025, Capcom a officialisé le prochain opus de la saga Resident Evil, qui fera suite à RE Village. Les fans ont pu découvrir la première bande-annonce de Resident Evil Requiem, qui nous emmènera de nouveau à Raccoon City et dans son célèbre commissariat, dans un état délabré.

Un jeu très attendu





Dire que Resident Evil Requiem est très attendu serait un euphémisme, la franchise est culte, elle a introduit toute une génération de joueurs au genre du survival-horror et a même gagné en popularité depuis quelques années, grâce à une modernisation des mécaniques de gameplay avec Resident Evil 7: Biohazard et aux excellents remakes des anciens opus. Et les joueurs qui l'attendent avec impatience le font savoir.

Capcom vient d'annoncer que Resident Evil Requiem a déjà été rajouté dans la liste de souhaits d'un million de joueurs, la hype est énorme, les joueurs ont hâte de mettre les mains sur ce jeu d'horreur. Un chiffre qui est d'ailleurs loin de la réalité, car la page Xbox Store du jeu n'est pas encore en ligne, il ne s'agit donc ici que des wishlists des joueurs sur Steam et PlayStation 5 !

Un retour à Raccoon City





Resident Evil Requiem permettra d'incarner Grace Ashcroft, une agent du FBI enquêtant sur une étrange maladie. La fille d'Alyssa (RE Outbreak) va se rendre au Remwood Hotel, où sa mère a été assassinée plusieurs années auparavant. Récemment, plusieurs journalistes ont pu découvrir une démo du jeu d'horreur, avec des caméras en vue FPS ou TPS et surtout un nouvel ennemi inarrêtable, dans la lignée de Mr. X, Nemesis, Jack Baker et Lady Dimitrescu. En plus de cela, un second personnage jouable bien connu des fans devrait être présent dans la version finale, sans doute Leon S. Kennedy.

La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Resident Evil Village Gold Edition à partir de 13,75 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.