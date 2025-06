Resident Evil Requiem : les fans ont échappé à un jeu bien différent !

Capcom a officialisé Resident Evil Requiem pendant le Summer Game Fest Live 2025, mais le studio japonais n'aura pas mis longtemps avant de reparler de son prochain survival-horror, qui a dévoilé des bribes de gameplay pendant un Sportlight tardif (pour les Européens). Une présence un peu décevante, mais en se tournant vers le Resident Evil Portal et en se connectant avec un Capcom ID, il était possible de découvrir des informations un peu plus croustillantes, relayées par VGC.

Koshi Nakanishi à la barre de RE 9





Le réalisateur de Resident Evil Requiem, neuvième opus principal de la saga, n'est autre que Koshi Nakanishi, qui a participé au design de Resident Evil 5, mais qui a surtout dirigé le développement de Resident Evil: The Mercenaries 3D, Resident Evil: Revelations et Resident Evil 7: Biohazard, premier volet majeur à opter pour une caméra à la première personne et offrant un second souffle à la franchise horrifique, qui lorgnait de plus en plus vers l'action.

Un jeu qui change au fil du développement





Dans un carnet des développeurs, Koshi Nakanishi explique que Resident Evil 9 n'a pas toujours ressemblé au jeu montré ces derniers jours. En interne, Capcom a essayé plusieurs concepts, comme le font la plupart des studios, les fans se souviennent évidemment de la bande-annonce de Resident Evil 4 montrée à l'E3 2003 avec Leon S. Kennedy contre... des fantômes. Une idée finalement abandonnée par l'équipe, alors dirigée par Shinji Mikami.

RE 9 a failli être un jeu multijoueur !





Koshi Nakanishi dévoile ainsi que Resident Evil 9 avait à l'origine été pensé pour être un jeu multijoueur en ligne, puis un jeu en monde ouvert. Un concept qui ne collait pas vraiment avec sa volonté de faire un jeu d'horreur, comme il l'explique :

Vous avez peut-être entendu parler de certaines rumeurs, comme un Resident Evil en ligne ou en monde ouvert, sur lesquelles nous avons passé du temps à expérimenter. Mais au final, malgré des concepts intéressants, nous avons réalisé que ce n'était pas ce que les fans voulaient voir ou jouer. Nous sommes donc retournés à la planche à dessin et avons créé ce qui a donné naissance à Resident Evil Requiem.

Capcom a déjà tenté l'expérience du multijoueur dans sa franchise, mais rarement avec succès. Sans compter les jeux avec des modes coopératifs, nous pouvons citer Umbrella Corps, le médiocre Resident Evil Resistance ou le plus récent Resident Evil Re:Verse, dont les serveurs viennent d'être coupés.

Des leaks pas forcément faux, mais datés





Koshi Nakanishi fait ici référence aux leaks publiés par AestheticGamer/Dusk Golem, un insider plutôt bien renseigné, mais qui partage des informations datées. Et, dans un milieu comme celui du développement de jeux vidéo, cela n'est pas toujours pertinent, la preuve en est avec ce Resident Evil Requiem, qui n'a rien d'un jeu en open world. Le leaker avait d'ailleurs partagé des infos allant dans ce sens juste avant l'officialisation. D'ailleurs, les développeurs lui ont déjà fait un pied de nez en précisant que Leon S. Kennedy ne sera pas présent, car peu sensible à l'horreur après tout ce qu'il a vécu dans la franchise. À moins que cela ne soit pour brouiller les pistes ?

Une nouvelle héroïne pour la fin d'une ère





Resident Evil Requiem sera donc un opus plutôt classique, avec une nouvelle héroïne (Grace Ashcroft) un peu plus fragile que Leon, Chris, Jill ou Claire, mais quand même capable de manier des armes à feu. L'histoire prendra place une trentaine d'années après la destruction de Raccoon City, nous devrions retourner au fameux commissariat, dans une version évidemment délabrée. Un opus qui marquera la fin d'une ère, mais également le début d'une autre pour la saga.

Quand sort Resident Evil Requiem ?





La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.