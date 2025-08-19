Call of Duty: Black Ops 7 officialise sa date de sortie et ses bonus de précommande

Call of Duty: Black Ops 7 se montre à la gamescom ONL





Comme prévu, Call of Duty: Black Ops 7 a fait une apparition lors de la gamescom Opening Night Live 2025 pour dévoiler... des informations que nous connaissions déjà. Eh oui, le jeu d'Activision, Treyarch et Raven Software a subi de nombreux leaks ces derniers jours, mais au moins, nous avons enfin une vraie bande-annonce à nous mettre sous la dent :

Voici ce qu'il faut savoir sur Call of Duty: Black Ops 7, que ce soit sur sa campagne, ses modes multijoueur ou son mode Zombies :

En 2035, le monde est ravagé par des conflits et une guerre psychologique d'une violence sans précédent. David Mason emmène un groupe d'élite du JSOC dans une mission secrète au cœur de la cité méditerranéenne d'Avalon. Sur place, ils découvrent un plan sophistiqué qui plongera non seulement le monde dans le chaos, mais ravivera également les démons de leur passé. Faites équipe ou lancez-vous en solo dans une campagne coop innovante qui redéfinit l'expérience Black Ops. Relevez des défis à enjeux élevés à travers une variété d'environnements, des toits aux lumières néon du Japon à la côte méditerranéenne, en passant par les recoins les plus profonds de la psyché humaine.

Le Multijoueur débarque en trombe avec 16 cartes 6v6 grisantes et deux cartes 20v20 au lancement. De l'ambiance futuriste de Tokyo à la nature sauvage de l'Alaska, chaque environnement est aussi périlleux que riche en opportunités. Maîtrisez un arsenal à la pointe de la technologie et surclassez vos adversaires grâce à un système de mouvements omnidirectionnels évolué.

Dans le légendaire mode Zombies par manche de Treyarch, le cauchemar débute là où s'arrête la réalité. Piégée au cœur de l'Éther noir, l'équipe devra évoluer dans un paysage infernal en perpétuel changement. Au-delà de la survie, il s'agit d'une descente au cœur de la folie.

Quels sont les bonus de précommande de Call of Duty: Black Ops 7 ?





Les studios dévoilent également les bonus de précommande de Call of Duty: Black Ops 7 :

L'accès anticipé à la Bêta Ouverte

L'accès anticipé débute le 2 octobre

La Bêta Ouverte (disponible pour tous les joueurs) débute le 5 octobre

Le pack de défi Reznov - Débloquez immédiatement l'apparence d'Opérateur SOG Reznov dans Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone. De plus, accédez au déblocage des apparences Reznov Stalingrad et Mémoire de Reznov.

Quand sortira Call of Duty: Black Ops 7 ?





La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 est fixée au 14 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez le précommander à 79,99 € sur Amazon.