Call of Duty: Black Ops 7, le rendez-vous est donné pour la grande présentation

Comme tous les ans, Activision sortira un nouveau Call of Duty. Mais cette année, l'éditeur a décidé de ne pas faire dans l'originalité et de poursuivre dans la lignée de Call of Duty: Black Ops 6. Lors du Xbox Games Showcase 2025, nous avions découvert le premier teaser de Call of Duty: Black Ops 7, développé par Treyarch et Raven Software. Des studios qui ont déjà accouché l'année dernière de Call of Duty: Black Ops 6, Raven Software a même subi des licenciements récemment.

Pour l'instant, les informations officielles autour de Call of Duty: Black Ops 7 sont assez maigres. Le jeu de tir nous propulsera en 2035 aux côtés de David Mason, leader d'une unité Black Ops devant arrêter un ennemi manipulateur, usant de la peur comme arme. La campagne, qui fera suite à celles de BO 2 et BO 6, sera jouable en solo ou en coopération, avec des armes futuristes, mais les fans attendent surtout des détails sur les modes multijoueurs et le mode Zombies, qui nous emmènera au cœur du Dark Aether.

Il faudra encore patienter quelques semaines avant de revoir CoD: BO 7 sur le devant de la scène. Geoff Keighley annonce que Call of Duty: Black Ops 7 sera présenté officiellement lors de la gamescom Opening Night Live le 19 août 2025. La conférence se tiendra pour rappel à Cologne, en Allemagne, et débutera à 20h00. Le jeu sortira sur PC (Steam, Xbox Store, Battle.net), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PS4, ainsi que dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate.

Bien qu'Activision reste muet, quelques infos ont déjà fuité sur Call of Duty: Black Ops 7. Des visuels ont dévoilé des détails sur les modes Overload et Skirmish, montrant un équipement futuriste. En attendant la gamescom, vous pouvez retrouver Call of Duty: Black Ops 6 en bundle avec une PS5 Slim à partir de 549 € sur Amazon, Fnac et Leclerc.