PS5 : un point sur les ventes de jeux et consoles au 30 juin 2025, le dématérialisé domine toujours plus et Bungie fait encore parler

Les ventes de PS5 du 1er avril au 30 juin 2025





C'est actuellement la saison des bilans financiers pour de nombreuses sociétés, notamment dans le secteur des jeux vidéo. Sony vient donc de présenter ses résultats pour le premier trimestre de son année fiscale actuelle (FY2025) et nous allons comme à notre habitude jeter un coup d'œil aux gros chiffres communiqués concernant le segment G&NS.

Sur cette période, 2,5 millions de PS5 ont donc été vendues en sell-in (auprès des revendeurs), soit une augmentation de 100 000 unités par rapport à l'an dernier. Sachant que le mois de juin a été marqué par le lancement de la Switch 2, même si elle ne joue pas sur le même tableau, Sony Interactive Entertainment peut se frotter les mains. Au total, la console totalise ainsi 80,3 millions d'exemplaires distribués. Rappelons que des changements tarifaires ont eu lieu en avril.

Les ventes de jeux PS5 et PS4 au 30 juin 2025





Côté software, pas moins de 65,9 millions de jeux ont été vendus sur ces trois mois et il s'agit pour ne pas changer du total des titres PS5 et PS4 sans qu'une distinction ne soit faite, incluant ceux des bundles. C'est nettement mieux que l'an dernier (53,6 millions), mais moins bien que de janvier à mars (76,1 millions).

La part des first-party ne s'élève qu'à 6,9 millions de copies, soit plus par rapport à la même période en 2024, même si le ratio est finalement un peu plus faible. À n'en pas douter, Death Stranding 2: On The Beach a dû bien aider et nous serions curieux d'avoir des données concernant Days Gone Remastered. Malheureusement, les ventes en sell-through n'ont pas été actualisées. L'augmentation des ventes de jeux tiers est elle clairement mentionnée, incluant les DLC.

Et si vous n'êtes pas fan des jeux live-service, il a été déclaré durant le webcast ayant suivi la publication des résultats qu'ils ont contribué à hauteur de 40 % pour les revenus des productions first-party, MLB The Show, Destiny 2 et Helldivers 2 ayant été cités pour leur croissance régulière.

Le dématérialisé domine et le PSN ne bouge pas





La part des ventes en numérique grimpe de son côté à 83 %, alors autant dire que les chances de voir un lecteur de disques inclus au lancement de la PlayStation 6 continuent de diminuer. Le nombre d'utilisateurs du PlayStation Network mensuellement actifs reste lui stable avec une estimation s'élevant à 123 millions de joueurs ayant utilisé le service sur ces trois mois, contre 124 millions en début d'année. Le total d'heures de jeu est toutefois en augmentation de 6 % (YoY) ce qui signifie qu'ils y passent plus de temps.

Quelques mots sur l'avenir





Enfin, en termes de prévisions pour le reste de cet exercice, « l'impact d'un délai sur le lancement d'un titre first-party » concerne évidemment Marathon, qui a été clairement cité lors du webcast par Lin Tao avant de faire l'objet de plusieurs questions. Cela n'a toutefois pas empêché une révision à la hausse des prévisions de ventes et résultats d'exploitation. L'extraction shooter de Bungie est toujours attendu avant la fin mars 2026 même si ce n'est pas un engagement qu'il sortira d'ici là. Quoi qu'il en soit, par rapport à l'ensemble des ventes espérées, il ne représente pas une si grande part.

La gouvernance du studio a aussi été abordée et si lors de son acquisition, une grande liberté avait été laissée, Lin Tao a expliqué que son rôle a depuis changé avec une intégration sur le long terme plus poussée aux PlayStation Studios. Quant aux annonces négatives entourant les projets live-service en général, cela a été l'occasion d'entendre à nouveau le nom de Concord être prononcé, faisant partie des leçons à prendre en compte.

Par ailleurs, le CEO Hiroki Totoki n'était pas présent, lui qui s'est rendu ce mercredi chez Kojima Productions. Pour parler de Physint ?

